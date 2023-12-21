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劉德華、梁朝偉相隔22年再合作 曝不敢唱主題曲原因

記者陳建嘉／香港即時報導
劉德華(左)、梁朝偉再度世紀同框，出席「金手指」香港首映會。(圖／摘自IG)
劉德華(左)、梁朝偉再度世紀同框，出席「金手指」香港首映會。(圖／摘自IG)

劉德華、梁朝偉主演動作犯罪新片「金手指」於20日晚間在香港舉辦首映會，劉德華在首映會上讚賞梁朝偉，每次與他對戲時都很興奮，導演莊文強則說2位影帝巨星的演技越來越厲害，梁朝偉在旁笑回「應該要有進步，大家都是要求很高的人」，劉德華表示下次若再合作，希望能站同一陣線，不要再對立。

2人曾於22年前合作「無間道」締造評價、票房驚人奇蹟，相隔多年後才再度合作，先前是梁朝偉當正派、劉德華當反派，這次立場互換。劉德華坦言平時很少與梁朝偉見面，但彼此認識40多年，是感情非常好的朋友，「我們的默契一直非常好」，梁朝偉說當年與劉德華一開始演戲時，就已經是好友，「我們彼此已經建立了信任，在表演上的目標也很一致」。

梁朝偉在片中與蔡卓妍(阿Sa)有段吻戲，被問到拍攝時的狀況，阿Sa立刻問梁朝偉是否投入？梁朝偉爽快回答：「我很投入啊！」

阿Sa隨後爆料，提到梁朝偉的妻子劉嘉玲看完試片後，覺得不滿意，「嘉玲姊看完以後說我可以再激烈一點，但我覺得我已經很激烈了」，主持人再問梁朝偉是否覺得可以更激烈？讓一向靦腆的梁朝偉瞬間放空，隨後害羞回應「我覺得……都好啦……覺得那個程度就可以啦！」笑翻全場。

劉德華、梁朝偉曾在「無間道」演唱電影主題曲，這次為何沒有？梁朝偉提到導演曾有提議，但現在的自己比較不敢，劉德華也立刻補充：「我也不敢。」

劉德華與彭于晏主演的動作片「潛行」將於1月中上映，屆時會與「金手指」同台對打，劉德華苦笑證實自己也不想，但以前也遇過自己打自己的局面，只希望觀眾到時都能入場觀看這兩部大片。

梁朝偉(左起)、蔡卓妍與劉德華合作「金手指」是香港年末最強大片。(圖／摘自IG)
梁朝偉(左起)、蔡卓妍與劉德華合作「金手指」是香港年末最強大片。(圖／摘自IG)
劉德華(右)、梁朝偉相隔22年再度合作動作犯罪新片「金手指」。(圖／龍祥提供)
劉德華(右)、梁朝偉相隔22年再度合作動作犯罪新片「金手指」。(圖／龍祥提供)
梁朝偉(左)出席「金手指」香港首映會，妻子劉嘉玲也在旁陪伴。(圖／摘自IG)
梁朝偉(左)出席「金手指」香港首映會，妻子劉嘉玲也在旁陪伴。(圖／摘自IG)

梁朝偉 香港

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