劉德華、梁朝偉相隔22年再合作 曝不敢唱主題曲原因

劉德華(左)、梁朝偉再度世紀同框，出席「金手指」香港首映會。(圖／摘自IG)

劉德華、梁朝偉 主演動作犯罪新片「金手指」於20日晚間在香港 舉辦首映會，劉德華在首映會上讚賞梁朝偉，每次與他對戲時都很興奮，導演莊文強則說2位影帝巨星的演技越來越厲害，梁朝偉在旁笑回「應該要有進步，大家都是要求很高的人」，劉德華表示下次若再合作，希望能站同一陣線，不要再對立。

2人曾於22年前合作「無間道」締造評價、票房驚人奇蹟，相隔多年後才再度合作，先前是梁朝偉當正派、劉德華當反派，這次立場互換。劉德華坦言平時很少與梁朝偉見面，但彼此認識40多年，是感情非常好的朋友，「我們的默契一直非常好」，梁朝偉說當年與劉德華一開始演戲時，就已經是好友，「我們彼此已經建立了信任，在表演上的目標也很一致」。

梁朝偉在片中與蔡卓妍(阿Sa)有段吻戲，被問到拍攝時的狀況，阿Sa立刻問梁朝偉是否投入？梁朝偉爽快回答：「我很投入啊！」

阿Sa隨後爆料，提到梁朝偉的妻子劉嘉玲看完試片後，覺得不滿意，「嘉玲姊看完以後說我可以再激烈一點，但我覺得我已經很激烈了」，主持人再問梁朝偉是否覺得可以更激烈？讓一向靦腆的梁朝偉瞬間放空，隨後害羞回應「我覺得……都好啦……覺得那個程度就可以啦！」笑翻全場。

劉德華、梁朝偉曾在「無間道」演唱電影主題曲，這次為何沒有？梁朝偉提到導演曾有提議，但現在的自己比較不敢，劉德華也立刻補充：「我也不敢。」