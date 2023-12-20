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華納和派拉蒙傳洽談合併 Max加Paramount+挑戰Netflix

編譯劉忠勇／即時報導
華納的Max和Paramount+在全球各有9500萬和6300萬訂戶，Netflix 10月為止則擁有2.47億訂戶。（美聯社）
華納的Max和Paramount+在全球各有9500萬和6300萬訂戶，Netflix 10月為止則擁有2.47億訂戶。（美聯社）

多家媒體報導，華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）正和派拉蒙全球（Parmouont Global）就雙方合併事宜交換意見。

金融時報報導，華納執行長薩斯拉夫（David Zaslav）和派拉蒙執行長 Bob Bakish 兩人本周午餐會面，商討可能的交易。報導引述知情人士說，洽談只是初步的，不一定會達成協議。

兩家公司若合併，雙方旗下知名的好萊塢影業資產將整合在一起，電影和電視製作公司，HBO、CBS等付費電視和無線電視台。

這兩大媒體巨頭接頭的消息傳出後，華納盤後股價下跌1.4%，派拉蒙下跌近1%。截至周三，華納和派拉蒙股票市值分別為280億美元和100億美元。

這兩家大型媒體公司的合併可能會面臨聯邦監管機構的嚴密審查。據Axios報導，華納高層表示，他們可以合併，因為華納並沒有像派拉蒙旗下CBS那樣的電視網。

華納一方面擁有以華納為名的製片廠，以及CNN、TNT、HBO和HGTV等有線電視網，還有提供了Warner大部分內容產品的線上影片服務Max。派拉蒙也擁有自己的製片廠和MTV、Nickelodeon和Comedy Central有線頻道，以及CBS無線電視網和Paramount+線上媒體服務。

在華納內部，薩斯拉夫已毫不掩飾尋求和派拉蒙交易的興趣，如此一來可以讓Max取得更多節目內容，並帶來主要的職業美式足球賽的播映權。

彭博引述知情人士報導，派拉蒙董事會也不排斥策略合作，像是和另一家媒體巨頭結盟，甚至賣給私募基金或科技公司。

分析師早預測，在和Netflix、蘋果（Apple）和亞馬遜（Amazon）等大型科技集團競爭有限的線上訂閱者時，規模較小的媒體公司將面臨洗牌。華納的Max和Paramount+在全球各有9,500萬和6,300萬訂戶，業界領先者Netflix 在10月為止擁有2.47億訂戶。

這兩家公司都有龐大的債務。據Bernstein分析，華納9月止淨債務達到430億美元，相當於未計利息、稅項前利益獲利的4.1倍，而派拉蒙淨債務為140億美元，是獲利的6.1倍。

Netflix 足球 亞馬遜

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