裴斗娜進攻好萊塢秀雙刀 與南韓文化大不同吐心聲

裴斗娜對於跟好萊塢團隊合作存在文化差異，但仍是很好的經驗。圖／Netflix提供

南韓 巨星裴斗娜在電影「Rebel Moon — 第 1 部：火之女」飾演劍術高手「奈美西絲」，直說是一次特別的經歷，過程非常有趣也很辛苦，「有很多東西要學，我們都努力達到導演查克史奈德的標準，這真的很有趣，也玩得很開心。」在預告上也可見她帥氣揮舞雙刀，她開玩笑說：「我像是從機場直接被送到訓練室。 」

裴斗娜和其他演員進行大量訓練，「我們每天都有重量訓練、特技訓練，還要學習舞蹈、收割和騎馬，有很多東西要學。」她說在南韓或日本 工作感覺像與導演或其他工作人員合作，「就像一個演員、一個藝術家，一起合作創造一部偉大的電影。對於好萊塢 電影，比較不太感覺到那種合作的感覺，更像是員工。」

對於找來裴斗娜演出，導演也盛讚，「裴斗娜是一位了不起的女演員！」並補充說：「她不僅有表演實力，也是一個可靠的靈感來源。她的韓國文化在許多方面影響了她的角色服裝和背景故事等製作，所以這真的很有趣。」

裴斗娜更透露自己在南韓工作感到更自在，「當妳開心的時候，人們開妳玩笑的時候，就覺得真的很快樂，一切都很自然。但在好萊塢文化不同，我必須適應那種文化，我更感覺像是在那裡『工作』。」