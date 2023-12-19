「你殺過人對吧」 挺巴示威者與影星鮑德溫起衝突

好萊塢影星艾歷鮑德溫在紐約街頭與挺巴勒斯坦的群眾起衝突。（擷自YouTube@NBC）

好萊塢 影星艾歷鮑德溫(Alec Baldwin)18日在紐約街頭遭到挺巴勒斯坦 的群眾言語攻擊，雙方出現激烈言語交鋒。

信使報(The Messanger)引述消息人士報導，鮑德溫昨日到紐約市義務指導一堂表演課，由於西29街附近有挺巴勒斯坦示威活動，所以現場部署了警力；現場民眾錄製的影片中顯示，示威群眾尾隨並試圖包圍鮑德溫，質問他「是否挺以色列 」。

鮑德溫由數名員警護送到一棟建築物前，民眾似乎對此不滿，一名用頭巾蒙住臉的男子激烈質問他為何要挺警察、挺以色列，鮑德溫回答：「你心裡已經決定答案了，只因為我是好萊塢一員？你問的是什麼蠢問題，要問就問有腦一點的問題。」

數名抗爭民眾持續以髒話斥責鮑德溫，有人高喊：「你殺過人對吧？你這個兇手！」

鮑德溫2021年在拍片時持槍誤擊攝影指導，導致對方重傷不治。

鮑德溫回應一名咆哮的民眾：「我支持加薩和平。」

消息人士對信使報說：「他無意捲入這場抗爭，現場民眾持續侵略性地靠近他，警方的介入使他能安全地抵達課堂並避免情況惡化。」 好萊塢影星艾歷鮑德溫在紐約街頭遭到挺巴勒斯坦的群眾言語攻擊。（路透資料照）

影片來源：YouTube NBC News

影片來源：YouTube New York Post