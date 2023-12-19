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NONO性侵罪證不足不起訴 小紅老師「震驚了好久」

記者林怡秀／即時報導
網紅小紅老師對NONO不起訴感到相當震驚。圖／摘自臉書
網紅小紅老師對NONO不起訴感到相當震驚。圖／摘自臉書

網紅「小紅老師」今年6月出面指控NONO性騷，並為多名受害者發聲，台北地檢署今日偵結，認為其中3名被害人僅有女方單一指述，NONO否認且缺乏其餘佐證，因此將3案不起訴；另有包括小紅老師在內的7名被害人，則因無管轄權，已陳請台灣高等檢察署核轉被告住居所在地的士林地檢署偵辦。

對此，小紅老師剛在臉書發文表示，一早看到新聞也相當震驚，不過「我們還是要對司法有信心 ，相信檢察官可以還給我們ㄧ個公道！」她也表示，這場戰爭真的不容易，「我們一定會堅持下去，絕不會輕言放棄，奮戰到底！」

以下為臉書全文：

一起床看到新聞，我也是震驚了好久。

目前尚未收到臺北地檢署正式的書面通知及不起訴處分書，等收到後會與律師研議後續，不排除再議的可能！

我們還是要對司法有信心 ，相信檢察官可以還給我們ㄧ個公道！

每個女孩都是將自己隱藏在內心深處多年的痛，趁這個機會為自己勇敢ㄧ次。

你們只看到10位女孩透過司法來發聲，但很多人只是不願意再把傷痛ㄧ遍ㄧ遍剝開，有人光是回溯過程就會崩潰大哭，所以選擇在後面聲援。

陸續收到的受害人數，截止目前剛好跟注音符號ㄧ樣多！裡面還有兩個是我自己認識的友人，我很不捨和驚訝。

這條正義的道路很漫長且崎嶇難走，但性侵性騷絕對不能合理化甚至成為日常，我們還必須保護下一代。

這場戰真的不容易，我們一定會堅持下去，絕不會輕言放棄，奮戰到底！

謝謝一直都願意相信我們支持我們的朋友，謝謝大家關心。

#我相信台灣司法不會讓受害者蒙冤

#記者大哥大姐辛苦了🙏

性騷 臉書 哥大

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