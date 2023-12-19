布萊德彼特60大壽低調過 小女友陪伴 不怕裘莉再出狠招

布萊德彼特（右）與伊妮絲迪拉蒙戀情仍甜密。圖／摘自Us

好萊塢 天王巨星布萊德彼特 將歡度60歲生日，儘管昔日伴侶安琪莉娜裘莉 似乎還跟他沒完沒了，3個養子女已經先後擺明跟他切割，「時人」與「Us」雜誌都透過不具名消息人士，表示他的心情「非常好」，也跟「大多數的孩子們保持很好的關係」，60歲固然是人生中一個里程碑，他卻會選擇與女友伊妮絲迪拉蒙低調度過。

布萊德彼特走紅好萊塢也快30年，始終是女性心目中的超級大帥哥，現在臉上雖多出不少歲月的痕跡，卻無損帥氣，人氣和事業也都還在高點，感情生活亦得意，照說沒有理由心情鬱悶。然而裘莉被稱「永遠不會放棄報復」，前些日子他曾經視如己出的非裔養女莎哈拉，在大學姊妹會儀式上自我介紹時，刻意把他的姓略過，等於公開和他劃清界線；之後又冒出越南裔養子派克斯曾經在自己私人社群帳號發布圖文，罵他是「世界級的混帳」，加上早就已經把他當空氣的柬埔寨裔大養子麥杜斯，等於他和裘莉的孩子們中有一半都已和他形同陌路。

八卦刊物稱裘莉對布萊德彼特的怨氣難消，不惜一切手段要毀掉他，眼看似乎很難讓他的形象破滅、事業死亡，乾脆破壞他的好心情，故意把兩人共有的法國酒莊股分在未告知他之下賤賣給俄羅斯的寡頭富商，果然讓他火冒三丈。近日裘莉受訪中大嘆：「好萊塢從來沒讓我覺得很怎樣，我希望離開。」八卦刊物稱這是因為她拚命想打擊布萊德彼特，偏偏他持續在好萊塢受到擁護，裘莉受不了才萌生去意，也有報導指裘莉其實也想早日了結和布萊德彼特的恩怨，彼此都能有個新的開始。目前看來，布萊德彼特的友人還是不想讓外界感覺他被裘莉擊倒，仍然強調「他現在很開心」。