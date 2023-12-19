甜美女偶像原來是恐怖同事 被揭用計擠走合作演員

香儂道荷蒂（中）中途離開「聖女魔咒」，背後原來有很多內幕。圖／摘自IMDb

女明星多的地方，就免不了有爭執，甚至有些明爭暗鬥是連當事人自己都搞不清到底發生什麼了。曾經大受觀眾歡迎、集合「飛越比佛利」香儂道荷蒂、「小城風雲」荷莉瑪莉康絲與「妙管家」艾莉莎米蘭諾等3位女偶像聯手主演的影集「聖女魔咒」，在正受歡迎時，驚傳香儂要離開，大部分人聯想到她也曾在「飛越比佛利」演完第4季時被編劇安排她的角色到法國遊學，然後一直到全劇完結篇都未再回歸，以為她又恃寵而驕、惹怒製作單位，直到近日荷莉在podcast節目上跟她對談，才揭露當年原來是艾莉莎米蘭諾堅持要製作單位把香儂開除，逼製作單位只能2選1，製作單位得罪不起艾莉莎，只有選擇放棄香儂。

女明星之間勾心鬥角，向來是外界感興趣的題材，然而「聖女魔咒」背後有如此激烈的衝突，觀眾看戲時卻都感覺不到，根據荷莉瑪莉康絲的說法，艾莉莎米蘭諾那時逼迫製作單位，稱自己都把平日工作時覺得不舒服的場合錄影存證，製作單位若是不照她的意思把香儂道荷蒂踢開，她就可能提告，控訴劇組製造了一個「有敵意」的工作環境，逼得製作單位只有配合。荷莉聽完放話：「那我也要走人，這不是我想要拍的戲，我不想在沒有香儂的情況下繼續待著。」無奈製作單位拿合約要脅她，表示她如果跟著香儂離開就可能被告違約，她只有留下，到最後還待到影集最後一季結束的那一天。

荷莉瑪莉康絲的驚天爆料，讓粉絲們詫異，原來香儂反而可能是受害者、艾莉莎的手段那麼厲害，香儂坦言年紀漸長之後，對於某些事情就能接受，並且想辦法看開，可是看開不代表已經原諒。她透露在被「聖女魔咒」製作單位開除後，一整年的時間都不斷重覆在回想，到底在片場有哪裡得罪到艾莉莎、有沒有講過什麼會讓艾莉莎不開心的話，怎麼想都想不出來。