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甜美女偶像原來是恐怖同事 被揭用計擠走合作演員

記者蘇詠智／即時報導
香儂道荷蒂（中）中途離開「聖女魔咒」，背後原來有很多內幕。圖／摘自IMDb
香儂道荷蒂（中）中途離開「聖女魔咒」，背後原來有很多內幕。圖／摘自IMDb

女明星多的地方，就免不了有爭執，甚至有些明爭暗鬥是連當事人自己都搞不清到底發生什麼了。曾經大受觀眾歡迎、集合「飛越比佛利」香儂道荷蒂、「小城風雲」荷莉瑪莉康絲與「妙管家」艾莉莎米蘭諾等3位女偶像聯手主演的影集「聖女魔咒」，在正受歡迎時，驚傳香儂要離開，大部分人聯想到她也曾在「飛越比佛利」演完第4季時被編劇安排她的角色到法國遊學，然後一直到全劇完結篇都未再回歸，以為她又恃寵而驕、惹怒製作單位，直到近日荷莉在podcast節目上跟她對談，才揭露當年原來是艾莉莎米蘭諾堅持要製作單位把香儂開除，逼製作單位只能2選1，製作單位得罪不起艾莉莎，只有選擇放棄香儂。

女明星之間勾心鬥角，向來是外界感興趣的題材，然而「聖女魔咒」背後有如此激烈的衝突，觀眾看戲時卻都感覺不到，根據荷莉瑪莉康絲的說法，艾莉莎米蘭諾那時逼迫製作單位，稱自己都把平日工作時覺得不舒服的場合錄影存證，製作單位若是不照她的意思把香儂道荷蒂踢開，她就可能提告，控訴劇組製造了一個「有敵意」的工作環境，逼得製作單位只有配合。荷莉聽完放話：「那我也要走人，這不是我想要拍的戲，我不想在沒有香儂的情況下繼續待著。」無奈製作單位拿合約要脅她，表示她如果跟著香儂離開就可能被告違約，她只有留下，到最後還待到影集最後一季結束的那一天。

荷莉瑪莉康絲的驚天爆料，讓粉絲們詫異，原來香儂反而可能是受害者、艾莉莎的手段那麼厲害，香儂坦言年紀漸長之後，對於某些事情就能接受，並且想辦法看開，可是看開不代表已經原諒。她透露在被「聖女魔咒」製作單位開除後，一整年的時間都不斷重覆在回想，到底在片場有哪裡得罪到艾莉莎、有沒有講過什麼會讓艾莉莎不開心的話，怎麼想都想不出來。

荷莉也附和，稱她們在拍戲的時候，就算有些緊張的局面，也不是特別嚴重到會弄得無法收拾，至少其他合演的演員都感覺不出來她們有那麼深的心結。後來荷莉去動手術割除腫瘤，艾莉莎與母親聯合排拒香儂到醫院探望，不讓香儂見到荷莉。顯然3個人之中，艾莉莎特別覺得自己被針對，才會看其他兩人都感到不舒服，以至於設法拉攏荷莉、擠走香儂。對此，艾莉莎尚沒有任何新的說法。

荷莉瑪莉康絲（右）揭露艾莉莎米蘭諾（左）設法讓香儂道荷蒂被「聖女魔咒」開除。圖／...
荷莉瑪莉康絲（右）揭露艾莉莎米蘭諾（左）設法讓香儂道荷蒂被「聖女魔咒」開除。圖／摘自IMDb
艾莉莎米蘭諾被稱用厲害手段將自己不順眼的合作演員趕跑。（路透資料照片）
艾莉莎米蘭諾被稱用厲害手段將自己不順眼的合作演員趕跑。（路透資料照片）
香儂道荷蒂對於自己曾被同劇演員擠走，還是很難原諒。（路透資料照片）
香儂道荷蒂對於自己曾被同劇演員擠走，還是很難原諒。（路透資料照片）

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