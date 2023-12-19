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席琳狄翁病情再令人憂心 親姊曝：她已無法控制肌肉

記者蘇詠智／即時報導
席琳狄翁的病況並未有太大好轉，目前還無法再上台演唱。（路透資料照片）
席琳狄翁的病況並未有太大好轉，目前還無法再上台演唱。（路透資料照片）

曾經唱紅「My Heart Will Go On」等經典名曲的樂壇資深天后席琳狄翁，因為罹患罕見疾病「僵硬人症候群」，被迫取消原先排定的巡演，樂迷都擔心她可能無法再重回舞台，她雖然很努力要讓自己變得更有活力，期盼可以再次於觀眾面前展現天籟美聲，然而她的姊姊克勞黛近日提到她的病情，卻是令人沮喪的結果，坦言：「她已經沒辦法控制自己的肌肉了。」

僵硬人症候群會讓患者的軀幹及近端肢體僵硬、緊縮，向席琳如果想要繼續演唱，在沒辦法控制肌肉的情況下，發聲絕對會受到影響。克勞黛提到席琳的情形就忍不住難過：「她真的很努力，可是她已經沒辦法控制肌肉。最讓我心碎的是，她始終很自律，永遠那麼賣力。說實話，我們和她的夢想都是希望她能回到舞台上，但能實現多少？我真的不知道。」

上個月初，席琳曾經在拉斯維加斯觀賞冰上曲棍球賽，還和球員們在休息室合照，當時看來精神不錯，一度讓外界充滿期待，覺得她的健康已大有進展，或許很快就能再次完成之前喊停的表演，哪知道克勞黛一番話，讓粉絲的希望都成空。

儘管如此，克勞黛還是很感謝各方的關心與支持，她說道：「就我的看法，聲帶也是肌肉，心臟也是肌肉，這個病的患病率是百萬分之一，並沒有很多人被影響，所以科學家研究出的結果也不多。有非常多的人們對我們表示很愛她、為她祈禱，她收到很多的簡訊慰問、禮物以及祈福過的十字架像。」席琳的歌迷都期盼這些祈禱能成真，她可以早日恢復健康，繼續唱下去。

席琳狄翁（右二）上個月初在拉斯維斯加和冰棍球員合照，看來氣色還不錯。圖／摘自IG
席琳狄翁（右二）上個月初在拉斯維斯加和冰棍球員合照，看來氣色還不錯。圖／摘自IG

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