我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

護照申辦「重回疫前」 最快6周取件 加60元2～3周搞定

風暴強襲東岸 多地暴洪至少4死 70萬人無電可用

離婚夫妻楷模…佟麗婭入股陳思誠公司 網：要復合了嗎？

娛樂新聞組／即時報導
陳思誠被讚「中國好前夫」。(取材自微博)
陳思誠被讚「中國好前夫」。(取材自微博)

有「新疆女神」之稱的大陸女星佟麗婭，於2021年與結婚七年的導演陳思誠離婚，但兩人分開後仍維持良好互動。近日，佟麗婭被發現入股了陳思誠的公司，惹得網友直說「分得最體面的一對」，還有人猜測，「該不會是要復合了」。

據企查查APP顯示，陳思誠名下的公司新增了幾名股東，除了陳思誠的父親外，還出現了前妻佟麗婭的名字，她的持股比例為5%。據悉，該公司成立於2019年10月，曾對外投資北京壹同傳奇影視文化有限公司，也就是出品陳思誠熱門片「唐人街探案3」、「消失的她」的出品方。

據悉，陳思誠、佟麗婭曾是娛樂圈中的一對「金童玉女」。兩人於2010年拍攝「北京愛情故事」時相識，2012年3月在「快樂大本營」節目中公布戀情；2014年1月在大溪地舉行婚禮。

不過，兩人才結婚半年，陳思誠就曝出出軌，雖然佟麗婭選擇原諒，但是陳思誠還是被貼上了「油膩渣男」標籤。2021年5月20日，兩人最終還是離婚。

不過，分手後兩人依舊保持良好互動，還曾被拍到一起帶著兒子同遊環球影城

佟麗婭入股陳思誠公司的消息傳開後，網友紛紛表示、「比情愛更穩定的關係是商業夥伴」、「中國好前夫」、「散交情不散買賣」、「沒有永遠的愛人，也沒有永遠的敵人，只有永遠的利益」，認為兩人離婚後不交惡十分難得。

佟麗婭近日被發現入股了前夫陳思誠的公司。(取材自微博)
佟麗婭近日被發現入股了前夫陳思誠的公司。(取材自微博)

玉女 投資 環球影城

上一則

NONO涉性侵10女 3女罪證不足不起訴 7女移士檢偵辦

下一則

「一直都相信正義會來！」 大牙勝黑人獲不起訴回應了

延伸閱讀

離婚後婚紗照怎辦？中國新興服務「幫銷毀」 8個月接了450單

離婚後婚紗照怎辦？中國新興服務「幫銷毀」 8個月接了450單
徐若瑄才離婚 「黑色餅乾」暌違25年重登紅白

徐若瑄才離婚 「黑色餅乾」暌違25年重登紅白
平均要花逾萬元…加州離婚費用 全美第一貴

平均要花逾萬元…加州離婚費用 全美第一貴
觀影說劇／張譯憑實力霸屏 「讚譽別太當真」

觀影說劇／張譯憑實力霸屏 「讚譽別太當真」

熱門新聞

周海媚北京豪宅內部一角落。 (取材自微博)

周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光

2023-12-13 21:54
(噓！新聞)

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

2023-12-12 08:53
ATEEZ進軍美國成果不俗。圖／Sony Music提供

中小奇蹟…韓男團竟然擠下泰勒絲 逆襲奪告示牌冠軍

2023-12-15 17:08
(取自搜狐娛樂)

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

2023-12-12 09:23
「閃電俠」票房不佳，還被點名為年度爛片。圖／摘自IMDb

2023最爛電影公布 阿湯慘遭打臉 「美國隊長」被修理

2023-12-16 09:02
周海媚爆出已過世。（取材自微博）

周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況

2023-12-11 19:22

超人氣

更多 >
數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻

數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻
受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求

受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求
怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生
中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑
南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為