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哈佛甜心超正星媽奪「亞洲夫人」4后冠 跟江蕙關係曝光

記者林士傑／即時報導
袁向晴赴泰國參加「2023國際亞洲夫人選美」，最終獨得4項后冠打破大會紀錄。圖／瑞田音樂提供
袁向晴赴泰國參加「2023國際亞洲夫人選美」，最終獨得4項后冠打破大會紀錄。圖／瑞田音樂提供

「哈佛甜心」田心蕾跟駐顏有術的媽媽袁向晴宛若姐妹，日前媽媽赴泰國參加「2023國際亞洲夫人選美」，最終獨得4項后冠打破大會紀錄，田心蕾很替媽媽開心，表示當時媽媽只說要去泰國，沒說要做什麼，「我是突然看到臉書她發文就得獎了，嚇死我！我有發給我朋友看，他們都說Wow！」

其實袁向晴婚前也是藝人，跟江蕙（二姐）、白冰冰、金素梅、藍心湄、葉璦菱、方文琳都是同事，也曾在電視劇演過女二，後來走入家庭洗手作羹湯淡出演藝圈。這回首次參與國際選美，她特別苦練飄扇肚皮舞，「飄扇上有電線，表演的過程要開燈，讓飄扇有火焰的感覺！要把60歲的身材和舞姿秀出來，真的需要勇氣！」

她透露這次共有50位佳麗參選，60歲的自己最為年長，但憑藉亮眼表現奪得最佳人氣獎、最佳才藝獎、最佳旅遊皇后和年度親善大使共4項大獎，不過沒有獎金，「我們在任期中會義務去向世界去幫台灣做宣導，也會會同其他國家的佳麗一起做公益！」至於佳麗之間會有不合的現象嗎？她笑說：「有！但搞小動作的佳麗最後都沒有拿到獎！」

袁向晴表示參加選美真的是蝴蝶效應，原先是因為蕾蕾而研究教育和公益，後來全心投入慈善公益，因緣際會認識了吳亮儀老師和吉祥老師，在她們的鼓勵和推薦下鼓起勇氣參賽，「也為自己留個美好紀念！本來心想去見見世面也好，沒想到居然破紀錄！」

田心蕾說跟媽媽平常最愛一起追劇，現在各自忙碌，比較不會一直膩在一起，「媽媽會一直唸我太胖、不夠會打扮之類的，但是她認可我的保養，因為我皮膚還不錯，我也熱衷保養。」

田心蕾(左)跟駐顏有術的媽媽袁向晴宛若姐妹。圖／瑞田音樂提供
田心蕾(左)跟駐顏有術的媽媽袁向晴宛若姐妹。圖／瑞田音樂提供

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