盧貝松隔9年訪台 直言最討厭「這問題」記者傻眼

卡賴伯蘭李瓊斯(左)與觀眾對談。圖／傳影提供

國際大導盧貝松帶著最新話題鉅作「人犬」抵台宣傳，18日中午偕同製片維吉妮貝松和首次來台的坎城影帝卡賴伯蘭李瓊斯出席媒體試片，和全場400多位業內人士交流觀影心得。一出場盧貝松俏皮地說反話：「這部片對我來說很容易拍，快問我問題！」隨即將在「人犬」中表演得精彩絕倫的卡賴伯蘭李瓊斯介紹出場。

盧貝松分享：「我在寫『人犬』劇本時一直在思考人生而為人是為了什麼存在？我認為人類不是由任何外在標籤所定義，而是奠基於我們選擇做出的行為。」也加碼電影小趣聞，透露在「人犬」中動用到124隻狗，其中有6隻狗受過好萊塢 訓練，專門用來表演某些指定動作，但這些狗比人類演員更大牌，即使受過專業訓練，到現場一看道具和訓練時不同，就會鬧脾氣不演了。

卡賴伯蘭李瓊斯被問到坐在輪椅上演戲是否會被受限？他表示在動作上的確會有受限，但也讓他更能感同身受主角「道格拉斯」悲慘的情緒與心境，而身為演員的他能做的事，就是跟主角一樣，把悲痛轉化成正能量呈現給觀眾。認真回答觀眾提問的盧貝松與卡賴伯更在活動後，在廳外與上百位觀眾一一合照。

被問到暌違9年再度來台，最想做的事情是什麼？名導也展現有個性的一面：「這是我最討厭的問題，」直率要求記者提問聚焦影片；製片人妻子趕快圓場：「我們愛台北，來過好幾次了。」