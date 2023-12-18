目睹起重機墜落、鋼筋砸死人 台男星不當木工了

邱軍首度嘗試快閃活動，感到新鮮又熟悉。圖／ 索尼音樂提供

邱軍辭掉木工工作北上追夢，專心準備個人首張專輯，昨走上街頭舉辦「謝謝你的愛」快閃活動，路人停下腳步之外，甚至連住在高樓的住戶也開窗聆聽，足見他的實力。

首度嘗試快閃活動的他表示新鮮又熟悉，因為以前曾在屏東路邊駐唱，「我都利用騎摩托車的人等紅綠燈的時間，問他們要不要點歌，今天也在馬路邊唱歌，有種回到過去的感覺。」他說接下來許多工作必須在台北才能進行，決定放下堅持、跳脫舒適圈搬到台北居住，只是昨快閃時難以適應低溫 ，上台前冷到發抖，身上貼滿暖暖包也沒有用。

想起過去在工地打工的日子，他自認膽大過人，能夠扛著很重的鋼筋在工地鷹架上快速穿梭，也對2起工安意外印象深刻，「有次是我親眼目睹隔壁興建中的大樓，吊鋼筋的起重機從高處翻落，還好沒砸到人；另一次是吊往高處的鋼筋滑落，造成工人死傷，還好當天我沒上班，不然這個意外就發生在我工作的那棟大樓，很危險。」

邱軍說自己幸運地跟死神擦身而過，加上最近在新聞上陸續看到工安意外報導，直言現在漸漸對於這方面的工作感到擔憂，「可能年紀大了一點，會覺得有點怕怕的，暫時不會想再回去做工。」