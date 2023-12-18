「披頭四」保羅麥卡尼談藍儂、喬治離世：如吞苦藥丸

披頭四合唱團。圖／環球音樂提供

樂壇兩大傳奇樂團披頭四以及滾石合唱團分別在今年下半年推出新作，前者在現代科技的幫助下，推出4人跨時空合體的「最後一首作品」「Now And Then」，讓樂迷再聽見約翰藍儂的聲音與喬治哈里森的吉他聲；滾石則推出睽違18年的全新專輯「哈克尼鑽石」，當中收錄2021年離世鼓手查理華茲也有參與的作品，近期兩團的靈魂人物保羅麥卡尼與米克傑格紛紛在訪問中緬懷老友。

披頭四上月推出最後一首4人合體的新歌「Now And Then」，借助AI 技術將約翰的聲音從1978年的舊試聽帶中分離出來，並搭上喬治1995年錄製的吉他，加上兩位在世成員保羅與林哥史達（Ringo Starr）新錄製的器樂，讓4 人跨時空合體。保羅說現在看著約翰和喬治的照片，會有種苦甜參半的感受，「甜的部分是『我的人生如此幸運擁有這些兄弟』，但他們已經不在的事實是苦澀的。看到喬治的照片就想起我們一起去搭便車，隨興坐在路旁，買奶油飯來吃；我也和約翰一起搭了便車，最後我們被載到了巴黎。」他接著說：「所有回憶湧上心頭⋯⋯但是天啊，難過的是他們都已經不在了。這就像一顆苦澀的藥丸，只能吞下去然後繼續回想其他甜蜜的部分。」

滾石合唱團也在睽違18年的最新專輯「哈克尼鑽石」（Hackney Diamonds）中，收錄在2021年離世的團員查理華茲於2019年錄製的鼓聲，主唱米克傑格（Mick Jagger）在近期訪談中提到查理不僅是玩音樂的好夥伴，兩人更是一起玩板球、聊足球 的好兄弟。現年80歲的米克面對許多同年齡的親友離世，甚至看到許多音樂人英年早逝，他感嘆：「年紀越長，你會失去越多朋友。許多我摯愛的人們很早就離開了，非常讓人心痛，但這就是生命的一部分。」