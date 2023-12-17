「甜茶」被當金飯碗？女友背後另有盤算 不像表面甜蜜

提摩西夏勒梅演藝事業正上揚，被八卦刊物稱變成女友獲利的工具。（路透資料照片）

當紅小生「甜茶」提摩西夏勒梅，最新主演大片「旺卡」在美國順利登上票房冠軍，影評成績也不錯，讓他的演藝事業持續上揚。然而專門報導明星與名流八卦的「國家詢問報」，卻稱他目前的女友凱莉詹納對這段感情背後有所盤算，要是「旺卡」踢到大鐵板，她可能也會向他說拜拜。

凱莉詹納是金卡戴珊同母異父的小妹，據稱從小就看著姊姊與媽媽如何炒話題、搏版面，為自己帶來最大的利益，因此「獲利」就是她的中心思想，儘管她目前身家據估計已經超過6億美元、非常驚人，她還是從沒停止過算計，即便深受小女生與文青歡迎的提摩西夏勒梅，她也要評估之後，覺得對自己有幫助，才會交往。而提摩西不但形象不差，又被認為有才華，卡戴珊家族向來被許多演員嫌棄為「只會炒話題、沒有實力」，讓凱莉更是把他緊緊抓牢，覺得有助於自己改善形象，增加更多獲利的可能。