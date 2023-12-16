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工作室員工被質疑不做事 胡歌霸氣懟粉絲…

娛樂新聞組／即時報導
胡歌不是第一次為工作團隊槓上粉絲。(取材自微博)
胡歌不是第一次為工作團隊槓上粉絲。(取材自微博)

以「仙劍奇俠傳」、「琅琊榜」等劇走紅，在演藝圈擁有一哥地位的中國演員胡歌，近日再次因為維護工作人員而備受關注。起因是有些粉絲在網上質疑為何胡歌工作室的員工不做事，連照片都不發，但胡歌卻罕見跳出來霸氣回應，「是我不想拍，請不要罵人。」

近日，胡歌難得出席電視劇發布會，但有粉絲質疑工作室員工不做事，「胡歌現在出席活動，都不拍攝出發圖嗎？工作室有人嗎？都吃乾飯嗎？」沒想到不久後，胡歌本人出面霸氣表示，「是我不想拍，請不要罵人」，讓粉絲尷尬回應，「沒人罵人，但是你也理解一下粉絲想看圖的心情吧哥」、「現在你又沒進組，粉絲可不就等著看你工作室發什麼圖」。

據悉，這不是胡歌第一次為工作團隊槓上粉絲，先前曾有粉絲批工作室選了朦朧、看不清胡歌帥臉照片，他也親自回應說「是我選的，大家不喜歡就罵我吧！」力挺員工的態度讓人感到意外，也讓人覺得他是個有情有義的人。

不少網友見到胡歌霸氣護員工的行為，都被暖到，「如果我是打工人有這種老闆我很開心，不會讓我背鍋」、「大部分偶像明星都不會公開反擊粉絲，怕傷人又傷己，但胡歌已經這樣好多次，我是員工會很感動」。

眾所皆知，胡歌的經紀人就是他最親密的老婆黃曦寧，所以粉絲的批評，容易引來胡歌本尊的不滿。據了解，黃曦寧是胡歌的執行經紀人，年齡比胡歌小了11歲，兩人在今年年初宣告結婚生女好消息，不少粉絲紛紛獻上祝福。

胡歌

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