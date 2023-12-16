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「暮光」情敵私下真的不是朋友？「狼人」揭曉真正關係

記者蘇詠智／即時報導
「暮光之城」系列中，泰勒洛特（左）飾演的狼人，和羅伯派汀森扮演的吸血鬼，有不少衝突場面。圖／摘自IMDb
「暮光之城」系列中，泰勒洛特（左）飾演的狼人，和羅伯派汀森扮演的吸血鬼，有不少衝突場面。圖／摘自IMDb

曾經風靡全球無數少女的「暮光之城」系列電影，也引發扮演「吸血鬼」的羅伯派汀森與演「狼人」的泰勒洛特粉絲間的叫陣，由於片中女主角克莉絲汀史都華在兩男之間掙扎，戲外影迷也分成兩派，倒是宣傳活動常見3個人同進同出，似乎片中的較勁並沒有蔓延到真實生活中。不過近日泰勒洛特上podcast節目，回顧當時的情景，卻語出驚人坦承和羅伯派汀森私下從沒有很深入的連結，換言之，彼此真的算不上是朋友。

「暮光之城」系列讓無數少女迷戀，也為了兩個男主角分成兩派，各為其主。圖／摘自IM...
「暮光之城」系列讓無數少女迷戀，也為了兩個男主角分成兩派，各為其主。圖／摘自IMDb

泰勒洛特解釋，那時常常與羅伯派汀森要面對一大堆女生，有一半的人可能噓他而仰慕羅伯，另一半可能崇拜他而噓羅伯，在這種狀況下要能維持和諧真的很不容易，所幸他們都能把這種情形處理得很好。可是在此之外，他和羅伯並沒有更深刻的連結，他們是很不一樣的人，這或許說明了為何可以共事的好同事，也不見得會是好朋友。雖然泰勒稱讚羅伯：「他永遠都很棒，而且是最貼心的人。」卻也沒避諱彼此除了合作「暮光之城」系列之外，真的沒有特別特殊的深刻交情。

泰勒洛特揭露自己和「暮光之城」系列其他要角的真正關係。（路透資料照片）
泰勒洛特揭露自己和「暮光之城」系列其他要角的真正關係。（路透資料照片）

相較於克莉絲汀史都華與羅伯派汀森，泰勒洛特當時年紀最小，恐怕也是比較難跟他們玩在一起的原因之一，克莉絲汀後來和羅伯假戲真作，泰勒就更顯得像是處境尷尬的第三者，不過當年他或許覺得這系列影片讓少女太瘋狂而有些困擾，現在倒是能夠對觀眾的喜愛與支持很感恩，認為這系列帶給他的雖然有好有壞，好處仍遠大過壞處。

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