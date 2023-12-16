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2023最爛電影公布 阿湯慘遭打臉 「美國隊長」被修理

記者蘇詠智／即時報導
「閃電俠」票房不佳，還被點名為年度爛片。圖／摘自IMDb
「閃電俠」票房不佳，還被點名為年度爛片。圖／摘自IMDb

2023年即將進入尾聲，歐美影壇在一整年中有不少片子讓影評和觀眾看了大搖其頭，近日包括「綜藝報」、「娛樂周刊」等都公布了年度爛片名單，票房成績不如預期的「閃電俠」、大牌領銜卻毫無火花的「真愛搞失蹤」頻頻被點名，恐難逃成為明年「金酸莓」獎大熱門。

超級英雄片在疫情期間已現頹勢，今年表現更是慘烈，除了少數1、2部還能有不錯的評價和票房，其他大都兩面落空。不過在一堆讓人失望超級英雄片之中，DC還是比對手漫威更成箭靶，連「綜藝報」的影評都寫道：「雖然『蟻人與黃蜂女：量子狂熱』或『驚奇隊長2』也沒好到哪，但在超級英雄片走下坡的一年，『閃電俠』還是得到了大多數的批評。」該片被認為把一個還算討喜的主角丟進無限鬼打牆的劇情漩渦中，讓人看到疲乏，加上過多的客串英雄，焦點被模糊，還有特效不精緻的問題。片子上映前，曾傳湯姆克魯斯先睹為快後，開心到致電導演大讚該片15分鐘，結果上映後的賣座表現與影評成績都重重打了他的臉。

「真愛搞失蹤」為克里斯伊凡（左）再添敗績。圖／摘自IMDb
「真愛搞失蹤」為克里斯伊凡（左）再添敗績。圖／摘自IMDb

卸下「美國隊長」重任後的克里斯伊凡，除了終於成為人夫還值得慶祝，新片接連在口碑上踢到鐵板，今年和「灰影人」老搭檔安娜迪阿瑪斯又攜手的「真愛搞失蹤」也不例外，片子被嫌又要浪漫又要動作，最後兩樣都沒弄好。「神力女超人」蓋兒加朵的「攻心諜戰」，則被嫌俗套大集合，並沒有新鮮刺激。「變形金剛:萬獸崛起」和「玩命關頭Ｘ」則是遭部分影評人嫌棄為既沒能讓系列重振雄風，又淪為老調重彈。而「小熊維尼：血與蜜」、「換屋假期」、「浴血任務4」等也在不同的年度爛片榜都被點到名，成績十分不理想。

「攻心諜戰」被嫌情節太老套、沒有新意。圖／摘自IMDb
「攻心諜戰」被嫌情節太老套、沒有新意。圖／摘自IMDb

湯姆克魯斯 疫情 漫威

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