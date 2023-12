劉德華、梁朝偉暌違22年世紀同框 突爆料：他被我嚇暈

劉德華、梁朝偉合體宣傳新片「金手指」。(取材自Instagram)

劉德華、梁朝偉 曾合作經典港片「無間道」三部曲,時隔22年再度合體,將共同演出新電影「金手指」,未上檔就掀起話題,讓劇迷十分期待,近日兩人同框為新電影宣傳,影片中劉德華和梁朝偉一問一答默契十足,劉德華更在轉發影片時搞笑寫下「金手指梁朝偉被劉德華嚇暈」,足見兩人的好交情。

劉嘉玲日前為老公梁朝偉宣傳新電影,15日在Instagram上貼出劉德華與梁朝偉合拍的宣傳短片,只見兩人一問一答,劉德華先問「合作幾年?」梁朝偉回答「40年」,劉德華再問:「天台幾年?」梁朝偉回答:「22年」,最後劉德華問說「下次再見呢?」梁朝偉回「跨年」,說完兩人相視一笑。劉嘉玲則配文表示「最佳拍檔」,稍後劉德華也轉發該影片,寫下「See you in the New Year’s Eve見一面吧,在跨年,在即將殺青的2023。」