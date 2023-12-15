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劉德華、梁朝偉暌違22年世紀同框 突爆料：他被我嚇暈

記者陳建嘉／即時報導
劉德華、梁朝偉合體宣傳新片「金手指」。(取材自Instagram)
劉德華、梁朝偉合體宣傳新片「金手指」。(取材自Instagram)

劉德華、梁朝偉曾合作經典港片「無間道」三部曲，時隔22年再度合體，將共同演出新電影「金手指」，未上檔就掀起話題，讓劇迷十分期待，近日兩人同框為新電影宣傳，影片中劉德華和梁朝偉一問一答默契十足，劉德華更在轉發影片時搞笑寫下「金手指梁朝偉被劉德華嚇暈」，足見兩人的好交情。

劉嘉玲日前為老公梁朝偉宣傳新電影，15日在Instagram上貼出劉德華與梁朝偉合拍的宣傳短片，只見兩人一問一答，劉德華先問「合作幾年？」梁朝偉回答「40年」，劉德華再問：「天台幾年？」梁朝偉回答：「22年」，最後劉德華問說「下次再見呢？」梁朝偉回「跨年」，說完兩人相視一笑。劉嘉玲則配文表示「最佳拍檔」，稍後劉德華也轉發該影片，寫下「See you in the New Year’s Eve見一面吧，在跨年，在即將殺青的2023。」

眾多粉絲紛紛留言：「兩位不老帥哥怎麼這麼會拍短影音」、「最後兩人相視而笑 真可愛」、「挖……無間道這麼久了」。據悉，港片「金手指」斥資3.5億港幣重金打造。主要演員包括梁朝偉、劉德華、蔡卓妍、任達華、文仲華、方中信、太保、陳嘉樂、姜皓文、白只等多位實力派演員。

劉德華(右)、梁朝偉在新片「金手指」針鋒相對。(圖:龍祥提供)
劉德華(右)、梁朝偉在新片「金手指」針鋒相對。(圖:龍祥提供)

梁朝偉

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