昔偶像25歲當爸 吐心聲：若重來不會這麼早生

阿弟蕭景鴻25歲就結婚當爸。記者李政龍／攝影

41歲的「阿弟」蕭景鴻7、8年沒拍8點檔，近來在台視「追分成功」中難得飾演開朗角色，因過去經常演反派，他坦言當時不會讓小孩看自己的作品，除了因當時女兒們年紀更小，也認為「現在的8點檔內容都太成人了」。

至於過去在偶像男團Energy時期的影片，是否會給小孩看？阿弟笑說：「不用我講，現在網路那麼發達，他們自己都會翻出來看。」女兒還會嗆以前MV畫質太差。他也讓小孩們盡量不要告訴同學自己的爸媽是誰，擔心影響他們的校園生活。

阿弟25歲就與老婆Mei奉女成婚，當時已是團體後期，大女兒出生後，還有跟著爸爸拍過MV，但大女兒如今已上高中，早就忘記。前陣子Energy在五月天演唱會上表演，孩子們才知爸爸當年有多紅，「看我的眼神都不一樣了」。二女兒甚至主動要求跟爸爸自拍，說要發上IG，阿弟笑說超難得、很感動，但女兒社群拒絕加他好友，阿弟也不強求，覺得可以理解。

兩個女兒們一個高中、一個國二，是否已到叛逆期？阿弟說：「多少會，可以理解她們這個時期就是需要自己的空間，但父母還是得在旁邊看著，不要出亂子。」他很關注女兒們使用網路，不會阻止她們上社群網站 ，但會追蹤女兒手機定位，也會讓她們切換「安全模式」。

如果可以選擇，是否還會這麼年輕就當爸？阿弟思考了一下說：「沒仔細想過這個問題，但如果可以，應該不會。」但認為幾歲當父母的問題「沒有對錯，遇到就面對，要看怎麼轉變心態」。雖然犧牲很多自己的自由時光，但陪著孩子成長也很有成就感。昔日Energy夥伴張書偉將新婚，阿弟也以過來人身分提點對方，「要確定耶，結婚跟生小孩是兩回事，要有心理準備」。