我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約周末暴雨「魔咒」？洪水、斷電…周二才放晴

道指續創新高 史指連漲七周

中小奇蹟…韓男團竟然擠下泰勒絲 逆襲奪告示牌冠軍

記者李姿瑩／台北即時報導
ATEEZ進軍美國成果不俗。圖／Sony Music提供
ATEEZ進軍美國成果不俗。圖／Sony Music提供

韓國人氣團體ATEEZ破紀錄！他們這個月以正規二輯「THE WORLD EP.FIN: WILL」登上Billboard 告示牌專輯榜首位，也衝進英國Official Albums Chat Top100第二名，寫下韓國四大經紀公司（SM、YG、JYP、HYBE）以外的「中小奇蹟」，成員們興奮表示：「超驚訝能拿下告示牌冠軍，能達成這樣的紀錄就像夢一樣。」

ATEEZ這次以正規二輯回歸，登上Billboard 告示牌專輯榜首位，也是第一個創下紀錄的「韓國中小經紀公司旗下團體」。專輯發行後，更馬上在美國創下了驚人的專輯銷量。根據 Luminate 所提供的數據，截至 12 月 7 日當週，「THE WORLD EP.FIN: WILL」在美國創下了近15萬張的專輯銷量，證明團體在海外的超高人氣。

此外，他們還打入英國Official Albums Chat Top100第二名，成爲BTS之後第二個同時進入英美兩大排行榜的男子團體。完成在同期出道團體中空前絕後的驚人紀錄。

ATEEZ不僅成功挑戰蟬聯六週榜一的天后Taylor Swift ，在12月10日登上美國告示牌主要排行榜 "Billboard 200" 一位，同時打破韓流四大經紀公司的紀錄，成為韓國中小經紀公司旗下團體首次登上Billboard 200 一位的逆襲奇蹟，寫下了K-POP歷史上的重大里程碑，粉絲忍不住直呼：「太令人驕傲啦」、「終於等到這一天」。

ATEEZ成員們也透過經紀公司KQ娛樂表示：「這一切就像做夢一樣，真的非常高興。多虧了一直支持我們、成爲我們力量的ATINY（ATEEZ粉絲名）我們才能收到這樣的禮物」、「以後也會繼續製作屬於ATEEZ的音樂，展現更好的舞臺和帥氣的樣貌給大家。」

兩項驚人的成績也成為ATEEZ音樂職業生涯中的新里程碑。這是ATEEZ睽違4年再度發行的正規專輯，因此備受矚目，Sony Music已在各大音樂串流平台數位上架。

BTS

上一則

比佛利山超級警探 30年後重現江湖

下一則

「國民初戀」再創紀錄 秀智成穿韓服登封第一人

延伸閱讀

泰勒絲慶生星光閃閃 「死侍」老婆、超模好友抱緊緊

泰勒絲慶生星光閃閃 「死侍」老婆、超模好友抱緊緊
誰能比她強…泰勒絲巡演票房破10億元 打破金氏世界紀錄

誰能比她強…泰勒絲巡演票房破10億元 打破金氏世界紀錄
模仿泰勒絲時代封面照 眾多貓奴悲劇了

模仿泰勒絲時代封面照 眾多貓奴悲劇了
泰勒絲今年巡演票房破10億全球第1 明年可望再賺10億

泰勒絲今年巡演票房破10億全球第1 明年可望再賺10億

熱門新聞

(噓！新聞)

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

2023-12-12 08:53
周海媚北京豪宅內部一角落。 (取材自微博)

周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光

2023-12-13 21:54
(取自搜狐娛樂)

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

2023-12-12 09:23
周海媚爆出已過世。（取材自微博）

周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況

2023-12-11 19:22
周也分享了自己古代男裝造型，引來一片好評。(取材自微博)

精緻美女變俊秀小生… 周也反串男裝 帥到登熱搜

2023-12-08 08:00
刀郎在影片開頭表示，要跟大家請個假。(取材自微博)

曾因「羅剎海市」掀波 刀郎宣布暫時停更

2023-12-08 06:00

超人氣

更多 >
跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔

跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔
新冠最新變體「JN.1」襲美 聖誕節病例恐增

新冠最新變體「JN.1」襲美 聖誕節病例恐增
鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億
傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅

傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅
護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天