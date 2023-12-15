中小奇蹟…韓男團竟然擠下泰勒絲 逆襲奪告示牌冠軍

ATEEZ進軍美國成果不俗。圖／Sony Music提供

韓國人氣團體ATEEZ破紀錄！他們這個月以正規二輯「THE WORLD EP.FIN: WILL」登上Billboard 告示牌專輯榜首位，也衝進英國Official Albums Chat Top100第二名，寫下韓國四大經紀公司（SM、YG、JYP、HYBE）以外的「中小奇蹟」，成員們興奮表示：「超驚訝能拿下告示牌冠軍，能達成這樣的紀錄就像夢一樣。」

ATEEZ這次以正規二輯回歸，登上Billboard 告示牌專輯榜首位，也是第一個創下紀錄的「韓國中小經紀公司旗下團體」。專輯發行後，更馬上在美國創下了驚人的專輯銷量。根據 Luminate 所提供的數據，截至 12 月 7 日當週，「THE WORLD EP.FIN: WILL」在美國創下了近15萬張的專輯銷量，證明團體在海外的超高人氣。

此外，他們還打入英國Official Albums Chat Top100第二名，成爲BTS 之後第二個同時進入英美兩大排行榜的男子團體。完成在同期出道團體中空前絕後的驚人紀錄。

ATEEZ不僅成功挑戰蟬聯六週榜一的天后Taylor Swift ，在12月10日登上美國告示牌主要排行榜 "Billboard 200" 一位，同時打破韓流四大經紀公司的紀錄，成為韓國中小經紀公司旗下團體首次登上Billboard 200 一位的逆襲奇蹟，寫下了K-POP歷史上的重大里程碑，粉絲忍不住直呼：「太令人驕傲啦」、「終於等到這一天」。

ATEEZ成員們也透過經紀公司KQ娛樂表示：「這一切就像做夢一樣，真的非常高興。多虧了一直支持我們、成爲我們力量的ATINY（ATEEZ粉絲名）我們才能收到這樣的禮物」、「以後也會繼續製作屬於ATEEZ的音樂，展現更好的舞臺和帥氣的樣貌給大家。」

兩項驚人的成績也成為ATEEZ音樂職業生涯中的新里程碑。這是ATEEZ睽違4年再度發行的正規專輯，因此備受矚目，Sony Music已在各大音樂串流平台數位上架。