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當地發行商跟俄有關 立陶宛電影院抵制宮崎駿新作

編譯周辰陽／即時報導
波羅的海通訊社報導，由於當地的電影發行商據稱跟俄羅斯有聯繫，日本動畫大師宮崎駿新作「蒼鷺與少年」將不會在波羅的海國家立陶宛上映。(美聯社 / Studio Ghibli / GKIDS)
波羅的海通訊社報導，由於當地的電影發行商據稱跟俄羅斯有聯繫，日本動畫大師宮崎駿新作「蒼鷺與少年」將不會在波羅的海國家立陶宛上映。(美聯社 / Studio Ghibli / GKIDS)

日本動畫大師宮崎駿新作「蒼鷺與少年」將不會在波羅的海國家立陶宛上映，原因出在發行商跟俄羅斯有聯繫，導致全立國的電影院拒絕與之合作。

波羅的海通訊社（BNS）英文版14日報導，根據立陶宛電影院與電影發行商的聲明，立國各家電影院早在10月就獲悉，一家總部位於愛沙尼亞的「Artgene」公司取得了「蒼鷺與少年」在波羅的海國家的發行權。

報導指出，有傳言稱握有原始版權的法國公司「Goodfellas」已經把該片在俄羅斯、波羅的海國家與其他該區域國家的發行權，賣給了與俄羅斯資本有聯繫的企業實體。注意到這些指控，立陶宛電影院在Artgene聯繫時態度謹慎，更詳細地檢查所有公開資訊。

聲明稱，發現Artgene跟俄羅斯的聯繫之後，所有立陶宛的放映商就決定不放映該片，「隨著首映日期接近，拒絕放映該片的所有電影院都收到了Artgene公司代表發出的正式聲明」。這分聲明簡要介紹了Artgene的立場，版權從動畫工作室一路傳到波羅的海國家，「另一方面納入了威脅，稱立陶宛將因破壞該片而在全世界受到公開誹謗」。

根據聲明，立國拒絕放映「蒼鷺與少年」的舉動目的也在吸引大型經銷代理商的注意，「不要受到跟俄羅斯有關的發行商金錢誘惑」，並將前蘇聯國家的電影版權綑綁在一起，扭曲當地發行商的競爭機會。

報導指出，除了電影放映商外，這篇聲明得到了立陶宛電影市場其他代表的支持，包括電影發行商、製片人、其他公司和個人，「對這一個資訊，以及俄羅斯對波羅的海經濟與電影業的潛在有害行動，立陶宛電影界呼籲其他波羅的海國家做出反應，同時預防侵略國家做生意」。

立陶宛 俄羅斯 電影院

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