劉詩詩撇婚變受訪笑了 男主被稱「古裝醜男」他這樣說

劉詩詩(右)和劉宇寧的「一念關山」熱度很高。(愛奇藝國際站提供)

愛奇藝古裝傳奇大劇「一念關山」播出後討論度飆高女主角角劉詩詩 對自我要求高，在最新訪問中提到當初看到劇本就發現有許多打戲，主動與劇組商量提早做打戲訓練，回應與狼對戲的虛擬場面，她表示：「拍攝前會先確認好狼的位置和大小，先有一個大概的設想並且不能讓狼出鏡，在根據劇情發展，會需要什麼樣的情緒表現」，讓網友大讚「超敬業！」。

劉詩詩也剛結束「狐妖小紅娘：竹業篇」拍攝，訪問被問到面對轉型挑戰，她坦言自己可以接受反派角色「不會為自己設定一個你就要怎樣的一個事情，做好自己該做的，如果得到一些讓你進步的東西， 那是更好的。」

「一念關山」男主角劉宇寧也一直備受討論，還被稱是「古裝醜男」，劉宇寧接受媒體訪問表示：「會好好保養，讓皮膚盡量緊緻一點，早睡早起，保持身體健康和皮膚狀態」。面對當下網友的放大檢視，比起角色的理想與否，更害怕自己停下來，劉宇寧一直很喜歡經歷過挫折、郁郁不得志的角色，因為他也是花了三十年體驗生活的殘酷，才終於幸運地獲得實現夢想的機會，他知道這些人是如何一步步活下來的，正面的他表示：「不會因為負評放棄做演員，很感謝一直鼓勵他的人陪他走下去。」