你是誰？郭富城帥臉劣化 醜到「噴大暴牙」畫面流出

郭富城在電影中一改帥氣形象，裝上暴牙扮演過氣摔角手。(圖／華映提供)

郭富城、任賢齊及林家棟共同演出的香港 動作喜劇電影「臨時劫案」，由香港知名導演爾冬陞監製，「盲探」執行導演麥啟光執導。在片中郭富城一改帥氣形象，裝上暴牙扮演過氣摔角手，陰錯陽差和兩廢柴任賢齊及林家棟結夥搶劫，引發一連串失控狀況，郭透露裝上暴牙是自己的想法，不但劣化帥臉，講到激動的台詞，假牙會不時噴飛出去，引得全場大笑！

為了這部電影，3人都一改平日型男的帥氣模樣，詮飾面臨中年危機的男子，全都改頭換面，尤其是郭富城可說徹底的變醜上陣，他特別為電影中的摔角手一角戴上了暴牙，再加上土氣的髮型和鬍子，完全遮住了他原本帥氣的巨星光芒，增加草莽氣息，變身為出手凶狠的悍匪。

影片來源：YouTube 華映娛樂

而林家棟演出計程車司機，除了西裝褲配涼鞋外，更總是戴著髮箍開車，他笑說這樣的扮相，很省髮型的費用和時間；任賢齊扮演個性膽小的養老院 社工，則是將頭髮刷得半白，再穿上宅男必備的格子襯衫，兩人都有如街邊的市井小民，光是造型就話題滿滿。

郭富城透露是第一次挑戰扮演出手狠辣的搶匪，更是首度在大銀幕扮醜上陣，他說：「我看完劇本，消化了角色之後，建議是不是可以讓人物戴著暴牙出場，會更有喜感。」郭富城就連耳朵細節也不放過，為了呈現摔角手因為摔角而變形的耳朵，特別做了特效化妝，造型非常吸睛。