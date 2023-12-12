模仿泰勒絲時代封面照 眾多貓奴悲劇了

「時代」雜誌(TIME)今年選出的「年度風雲人物」是流行天后泰勒絲 (Taylor Swift)，時代雜誌不僅為她出了三款封面，連泰勒絲的愛貓班傑明‧巴頓(Benjamin Button)也入鏡，並優雅地趴在泰勒絲的脖子上合影；這張封面照在這一周內引發眾多歌迷及貓奴爭相模仿，成了網路熱門話題。

泰勒絲的「時代」雜誌封面照，一同入鏡的是她的愛貓班傑明‧巴頓。(路透)

然而，許多人再一次發現，泰勒絲似乎就是能完成別人達不到的事，而他們最終只能得到一些刮傷，以及一隻惱怒的貓咪。

有網友在網路留言：「@泰勒絲 我不知道妳是如何讓班吉(班傑明的小名)做到的，(我的貓)奧古斯都就是不配合。」

另一名網友說：「我有六隻貓，至少得有一隻能擺出像班傑明一樣的經典姿勢吧？」

在網友上傳的影片中，大多貓咪對於「拍封面照」都表現得興趣缺缺，他們要不是不想被舉高高，要不就是不願意像披巾一樣被掛在人類脖子上。

有不少人也留言指出，癥結在於「本傑明是一隻布偶貓」，他們的基因就注定了「會擺出這樣的姿勢」。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點