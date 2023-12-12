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張艾嘉新片遭奧斯卡撤銷原因曝光 竟是任達華闖禍

記者陳建嘉／即時報導
張艾嘉、任達華主演「燈火闌珊」遭撤銷奧斯卡外語片。圖／甲上提供
張艾嘉、任達華主演「燈火闌珊」遭撤銷奧斯卡外語片。圖／甲上提供

第96屆奧斯卡頒獎禮將於明年3月10日展開，由張艾嘉﹑任達華﹑周漢寧和蔡思韵合演的電影「燈火闌珊」，原先代表香港角逐「最佳國際影片」獎項，不過昨日卻傳出該片疑似「被取消資格」，「香港電影製片家協會」稍早發聲明證實此事，但有港媒報導指出，之所以未能角逐，是因為在選片委員推舉影片時，其中一名評委是「燈火闌珊」的演員之一，因為涉及利益衝突，最後被取消資格。任達華則發文證實「是我的失誤」。

港媒「獨立媒體」報導指出，香港電影製片家協會主席洪祖星對外表示，以往投票，均由協會董事局成員作為選片委員推薦影片，由於今年8月奧斯卡改制緣故，要求任職6年以上的選委不得參加選片，協會便立刻更換了19個委員，重新委任了一個13人的選片委員會，成員均為資深電影工作者，並於8月底獲得奧斯卡方的同意。

不過在新組成的委員會中，成員包括製片人、導演、演員等，而過去沒有規定委員不可以投選自己有份參與的電影，只要結果是由委員會一致達成就可以，但今年的規則是評選委員與電影不可以有利益衝突，其中一位有份投票的新成員，恰巧有演出「燈火闌珊」，因為投下自己的作品一票，最後被撤銷資格。

任達華透過電影公司發聲明表示「『燈火闌珊』是我自己很喜歡的一部電影，每個地方都有不同的遊戲規則，我願意為『燈火闌珊』所有付出的工作人員、同事道歉，辛苦了，是我自己的失誤，投了『燈火闌珊』一票，很抱歉很抱歉，也向香港電影製片家協會說聲抱歉，因為投了自己那部電影一票，很抱歉很抱歉。也向所有喜歡電影的朋友致歉、道歉。」

香港 奧斯卡 投票

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