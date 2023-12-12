經典女偶像大揭昔日被設計失和內幕 每晚以淚洗面

荷莉瑪麗康絲（左）與香儂道荷蒂重拾舊日的友誼。圖／摘自IG

外界大都認為，女星多的地方，是非也一定多，有時不見得都是偏見。「飛越比佛利」香儂道荷蒂、「小城風雲」荷莉瑪麗康絲、「妙管家」艾莉莎米蘭諾，曾經各領風騷，之後在「聖女魔咒」飾演有魔法血統的3姊妹，戲外果然爆發過一堆糾紛，香儂甚至又一度中輟演出、離開劇組，需要新人接替主角的位子。香儂過去這幾年「抗癌鬥士」形象鮮明，跟荷莉瑪麗康絲也已恢復友誼，甚至與艾莉莎米蘭諾也曾和解，近日在podcast節目中把荷莉請來對談，大曝昔日不和真相，稱艾莉莎和其母從中阻攔，才會讓她和荷莉友情生變，一度使她拍到晚上的時候都會難過、痛哭。

「聖女魔咒」雖然在美國從未有過炸開來的超高收視數字，卻一直受到死忠影迷的支持，前後也製播了好幾季。香儂與荷莉早在一起演出此劇前就認識，且是朋友，不料好友共事，卻是不開心的結果。那時香儂為了父親健康情況日差，需要常常跑醫院，偏偏荷莉的子宮內也發現可能有會惡化成癌症 的腫瘤 ，已經怕極了再進醫院的香儂，鼓起勇氣想去探望荷莉，荷莉也一直發訊息問她到底來不來，艾莉莎卻與她自己的母親阻攔香儂和荷莉碰頭，艾莉莎似乎有意把荷莉拉到自己這邊，刻意要讓荷莉和香儂疏遠。