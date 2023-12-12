我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連鎖餐廳招牌綠花椰菜 竟是用微波爐煮且調味簡單

郵輪業者加強查緝大麻產品 違規旅客恐遭終身禁乘

經典女偶像大揭昔日被設計失和內幕 每晚以淚洗面

記者蘇詠智／即時報導
荷莉瑪麗康絲（左）與香儂道荷蒂重拾舊日的友誼。圖／摘自IG
荷莉瑪麗康絲（左）與香儂道荷蒂重拾舊日的友誼。圖／摘自IG

外界大都認為，女星多的地方，是非也一定多，有時不見得都是偏見。「飛越比佛利」香儂道荷蒂、「小城風雲」荷莉瑪麗康絲、「妙管家」艾莉莎米蘭諾，曾經各領風騷，之後在「聖女魔咒」飾演有魔法血統的3姊妹，戲外果然爆發過一堆糾紛，香儂甚至又一度中輟演出、離開劇組，需要新人接替主角的位子。香儂過去這幾年「抗癌鬥士」形象鮮明，跟荷莉瑪麗康絲也已恢復友誼，甚至與艾莉莎米蘭諾也曾和解，近日在podcast節目中把荷莉請來對談，大曝昔日不和真相，稱艾莉莎和其母從中阻攔，才會讓她和荷莉友情生變，一度使她拍到晚上的時候都會難過、痛哭。

「聖女魔咒」雖然在美國從未有過炸開來的超高收視數字，卻一直受到死忠影迷的支持，前後也製播了好幾季。香儂與荷莉早在一起演出此劇前就認識，且是朋友，不料好友共事，卻是不開心的結果。那時香儂為了父親健康情況日差，需要常常跑醫院，偏偏荷莉的子宮內也發現可能有會惡化成癌症腫瘤，已經怕極了再進醫院的香儂，鼓起勇氣想去探望荷莉，荷莉也一直發訊息問她到底來不來，艾莉莎卻與她自己的母親阻攔香儂和荷莉碰頭，艾莉莎似乎有意把荷莉拉到自己這邊，刻意要讓荷莉和香儂疏遠。

香儂坦承當時明顯感到與荷莉的友誼被離間，真的非常不開心，常以淚洗面。荷莉則怪自身因為是很年輕父母生下的孩子，原生家庭的不夠健全，讓她在看到艾莉莎的母親彷彿要收她當養女一樣關愛，情不自禁就倒向艾莉莎和她媽媽，辜負了舊友香儂。對此，艾莉莎前年在訪問裡怪罪自己，覺得當時自己太有競爭心態，沒有意識到該像戲裡一樣，大家培養好姊妹般的情誼，反而就是想要拚出頭、搶第一，她們之間如果不是很愉快，有部分責任該算在她頭上。

荷莉瑪麗康絲（左起）、香儂道荷蒂與艾莉莎米蘭諾合作「聖女魔咒」，背後風風雨雨不斷...
荷莉瑪麗康絲（左起）、香儂道荷蒂與艾莉莎米蘭諾合作「聖女魔咒」，背後風風雨雨不斷。圖／摘自IMDb

癌症 腫瘤

上一則

徐若瑄剛認離婚 李靚蕾分享最開心的事：失去是獲得

下一則

「水行俠」節目上粗魯無禮 網友罵：耍什麼大牌

延伸閱讀

裘莉傷人害己？小布懷疑她離間父子情 打官司快破產

裘莉傷人害己？小布懷疑她離間父子情 打官司快破產
裘莉出狠招 離間子女與小布感情 朋友憂他再度酗酒？

裘莉出狠招 離間子女與小布感情 朋友憂他再度酗酒？
癌細胞擴及腦 香儂道荷蒂不放棄、不停工

癌細胞擴及腦 香儂道荷蒂不放棄、不停工
罹癌老公又出軌...飛越比佛利女主角癌細胞「擴散至腦和骨頭」仍不停工

罹癌老公又出軌...飛越比佛利女主角癌細胞「擴散至腦和骨頭」仍不停工

熱門新聞

(噓！新聞)

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

2023-12-12 08:53
刀郎在影片開頭表示，要跟大家請個假。(取材自微博)

曾因「羅剎海市」掀波 刀郎宣布暫時停更

2023-12-08 06:00
周海媚爆出已過世。（取材自微博）

周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況

2023-12-11 19:22
周也分享了自己古代男裝造型，引來一片好評。(取材自微博)

精緻美女變俊秀小生… 周也反串男裝 帥到登熱搜

2023-12-08 08:00
迪麗熱巴(右)成為天選皇后。(取材自微博)

不是節目組安排？ 迪麗熱巴太美 成「天選皇后」

2023-12-10 06:00
那英在綜藝節目「聲生不息」的鏡頭被刪掉，傳出是被湖南衛視切割。（取材自微博）

那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭

2023-12-05 21:22

超人氣

更多 >
等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看
周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況

周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況
57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光
沒機票、護照、簽證 他搭國際航班成功飛抵LAX

沒機票、護照、簽證 他搭國際航班成功飛抵LAX
周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜

周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜