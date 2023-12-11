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獲金球獎提名 李奧、艾瑪史東、班艾佛列克超爽回應

記者陳建嘉／即時報導
班艾佛列克自導自演運動喜劇「Air」入圍最佳音樂或喜劇類電影，好友麥特戴蒙也入圍影帝。（圖：華納兄弟提供）
班艾佛列克自導自演運動喜劇「Air」入圍最佳音樂或喜劇類電影，好友麥特戴蒙也入圍影帝。（圖：華納兄弟提供）

2024年金球獎公布電影類、電視類名單，眾多大明星入圍後發表開心評論，李奧納多（Leonardo DiCaprio）曾以「神鬼獵人」獲獎，並以「從前，有個好萊塢」角逐金球獎，今年以「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）再度入圍，他開心回應「E!Online」表明非常榮幸，能與無與倫比的導演、演員前輩馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）、勞勃狄尼洛（Robert De Niro）重聚已是樂事，「我很榮幸能獲得提名，還與如此出色的影人一起並肩作戰」。

目前女主角莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）是「花月殺手」所有演員氣勢最強，李奧也特別與她的合作非同凡響，「她是我們電影的靈魂，為我們國家歷史上這段險惡、痛苦的部分提領出來」，並說要感謝整體金球獎評審的認同，感謝整體團隊的努力不懈。

「可憐的東西」（Poor Things）也入圍多項大獎，在片中有大膽演出的女主角艾瑪史東（Emma Stone），被認為是今年封后最強人選之一，艾瑪開心表示能參與這部神奇的電影，「貝拉巴克斯特是我最喜歡的角色，我很榮幸能扮演她，很榮幸能參與扮演她的旅程，製作這部電影的回憶將伴隨著我的一生」，並說貝拉這個角色對於人生各方面的自由、樂觀態度極具感染力，最後不忘稱許導演尤格藍西莫，「我永遠敬仰他的遠見、才能、默契以及友誼」。

運動喜劇「Air」去年上映時便斬獲大好評，導演班艾佛列克（Ben Affleck）與男主角麥特戴蒙（Matt Damon）都獲得肯定，而這也是他們合組全新的製片公司「Artists Equity」推出的第一部作品，班艾佛列克回應時感動表示「這認可了整體劇組努力的價值，我希望每個出現在這部電影名單上所有的人都能感到自己被認可，我很感激與他們合作」，麥特戴蒙入圍音樂或喜劇類男主角，也說自己非常自豪能成為這個難以置信的劇組團隊一員。

本屆金球獎入圍9項最大贏家「Barbie芭比」則由導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）先行統一對外感謝，「芭比家族的每個人對於能獲得金球獎提名都感到很興奮，這是充滿歡樂、冒險精神的集體努力」，更幽默表示「迫不及待要把芭比派對帶到金球獎」。

另一部入圍大贏家電影「奧本海默」（Oppenheimer）導演克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）則說非常開心能與演員團隊合作，更感謝金球獎能夠認同席尼墨菲（Cillian Murphy）、艾蜜莉布朗特（Emily Blunt）以及小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）的演技，讓他們3人皆入圍，「我對所有提名獎項都很滿意，包括魯德溫葛瑞森出色的配樂」。

李奧納多(右)與飾演他妻子的莉莉葛萊史東，雙雙以「花月殺手」入圍金球獎。（圖：U...
李奧納多(右)與飾演他妻子的莉莉葛萊史東，雙雙以「花月殺手」入圍金球獎。（圖：UIP提供）
李奧納多再度以「花月殺手」問鼎金球影帝。（圖：UIP提供）
李奧納多再度以「花月殺手」問鼎金球影帝。（圖：UIP提供）
艾瑪史東、馬克魯法洛主演異色喜劇「可憐的東西」入圍金球獎7項大獎。（圖：探照燈影...
艾瑪史東、馬克魯法洛主演異色喜劇「可憐的東西」入圍金球獎7項大獎。（圖：探照燈影業提供）

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