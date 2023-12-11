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「一念關山」紛爭不斷 粉絲揭劇組大刪劉詩詩戲分等4大惡行

娛樂新聞組／即時報導
「一念關山」是劉詩詩睽違6年的古裝新作，開播後創造不少話題。(取材自微博)
「一念關山」是劉詩詩睽違6年的古裝新作，開播後創造不少話題。(取材自微博)

劉詩詩，劉宇寧等人主演的古裝劇「一念關山」近日上線，獲得了極大的關注與熱度，但播出後紛爭不斷，劉詩詩的粉絲更列舉劇組四大罪狀，包括劉詩詩打戲被消失、大量戲分遭刪改等，引發網友熱議。

綜合媒體報導，「一念關山」是劉詩詩睽違6年的古裝新作，從開拍就備受關注，目前豆瓣評分約在7.5左右，算是不錯的成績。但該劇在播出後爭議不斷，讓劇組飽受批評。

有消息稱，劇組方面為了捧男主劉宇寧，大刪劉詩詩的戲分、修改女主台詞等，引發粉絲不滿，更有人列出劇組的四大惡行，高聲撻伐。

第一，有網友爆出「一念關山」其實有兩套劇本，劉詩詩替身使用馬賽克是因為她本人跟替身都拍了一次，但剪出來的劇情跟劉詩詩拍的不同，所以將替身打上馬賽克處理，卻讓觀眾誤以為劉詩詩使用替身卻刻意隱瞞。

第二，劉詩詩本人有強烈意願用原音，卻被劇組拒絕。

第三，製作公司為了力捧男主劉宇寧，刪改其他人戲分，加上日前有網友爆料，劉詩詩熬夜拍攝的一場連殺47人的精采打戲，正片卻全被「一剪沒」，直接被改成劉宇寧英雄救美，讓劉詩詩粉絲氣炸。

第四，劉詩詩被媒體問到若女主角「任如意」是一種花，會是哪種花？她表示「如意不是一朵花，可能是一棵樹」，被解讀解為劉詩詩不滿人設遭魔改，大女主角色被篡改成男主掛件。

劉詩詩

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