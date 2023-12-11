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張艾嘉新片遭撤奧斯卡資格 傳因演員投票涉利益衝突

記者陳建嘉／即時報導
張艾嘉和任達華在「燈火闌珊」扮演夫婦。（圖：甲上提供）
張艾嘉和任達華在「燈火闌珊」扮演夫婦。（圖：甲上提供）

第96屆奧斯卡頒獎禮將於明年3月10日展開，由張艾嘉﹑任達華﹑周漢寧和蔡思韵合演的電影「燈火闌珊」，原先代表香港角逐「最佳國際影片」獎項，不過昨日卻傳出該片疑似「被取消資格」，「香港電影製片家協會」稍早發聲明證實此事，但有港媒報導指出，之所以未能角逐，是因為在選片委員推舉影片時，其中一名評委是「燈火闌珊」的演員之一，因為涉及利益衝突，最後被取消資格。

港媒「獨立媒體」報導指出，香港電影製片家協會主席洪祖星對外表示，以往投票，均由協會董事局成員作為選片委員推薦影片，由於今年8月奧斯卡改制緣故，要求任職6年以上的選委不得參加選片，協會便立刻更換了19個委員，重新委任了一個13人的選片委員會，成員均為資深電影工作者，並於8月底獲得奧斯卡方的同意。

不過在新組成的委員會中，成員包括製片人、導演、演員等，而過去沒有規定委員不可以投選自己有份參與的電影，只要結果是由委員會一致達成就可以，但今年的規則是評選委員與電影不可以有利益衝突，其中一位有份投票的新成員，恰巧有演出「燈火闌珊」，因為投下自己的作品一票，最後被撤銷資格。

而當時的第二高票的電影是「毒舌大狀」，不過洪祖星覺得如果提名「毒舌大狀」，對「燈火闌珊」也不公平，因此協會最終在1個月前決定不派電影出戰奧斯卡，「明年再派囉」。

奧斯卡 香港 投票

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