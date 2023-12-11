黃心穎首談偷吃人夫許志安… 聲淚俱下「重什麼因得什麼果」

黃心穎罕見重提當年偷吃事件，聲淚俱下。(取材自微博)

香港 女星黃心穎2019年和鄭秀文丈夫許志安爆出偷吃事件，形象瞬間跌落谷底，也令演藝事業被迫停擺多年。今年，黃心穎藉著推出新歌復出演藝圈，她日前接受媒體專訪時，罕見重提當年事件，聲淚俱下表示「種什麼因就有什麼果」。

近日，黃心穎帶著新婚老公「泥鰍」一同接受了港媒專訪，她首次回應了出軌許志安事件，聲淚俱下剖析自己這四年來的心路歷程。黃心穎形容這件出軌事件是有錢都買不到的大教訓，更是人生中的一堂課。

回憶起曾經的所作所為，黃心穎坦言，以前只覺得人生是來玩和體驗。但經歷該事件後，她的看法全然改觀，並用佛教因果論表示，「現在知道因果，你種什麼因、有什麼果，要用一個善念去做每一件事。」

此外，黃心穎還自曝曾有輕生的念頭。「有一段時間覺得日子好像沒什麼意義，後來想到了家人，覺得自己如果做傻的決定，家人可能會不開心，於是告訴自己『多給自己一天』」。

有網友發現，黃心穎這次受訪沒有過多的打扮，在鏡頭下，她臉部暗沉的氣色，還有眼角細微的皺紋和黑眼圈，讓她看起來異常憔悴。有網友說，「也算是付出代價了」、「早知如此，何必當初」，也有粉絲鼓勵她「勇敢站起來」。