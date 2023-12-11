周海媚被爆離世 26年前傳罹紅斑性狼瘡 本人親回12字

微博傳出周海媚離世消息。（取材自微博）

有「最美周芷若」之稱的香港 女星周海媚，11日在微博 上突然傳出離世消息，由於工作人員皆拒絕回應，本人也未出面澄清的狀況下引發外界議論。而中國網路竟爆出周海媚過世的原因是疑是紅斑性狼瘡發作，對此周海媚早在2021年就親口駁斥罹病傳言，但她本人目前是生是死，無從得知。

周海媚從1998年起，就被爆遭紅斑性狼瘡折磨多年，如今傳出疑似因該病過世。不過，網友翻出周海媚過去上節目的訪談，表示自己從10幾歲時，就有血小板低下的問題，最嚴重的情況就是昏倒被送醫，也因此自己很常滿身都是瘀青。長大後也曾復發過一次，被醫生要求停工休養，至於原因是何造成？醫生也找不到。

她在2021年接受新冠疫苗 ，當時有人擔心留言，「妳不是有免疫系統疾病嗎？能接種新冠疫苗？」她則親口回應，「謝謝，我沒有病，請別相信謠言。」不過中國新京報記者及知名監製譚飛都否認她已逝，表示人目前在醫院休養。

另有軍事微博博主發文帶著周海媚tag表示，「最新狀況是血小板偏低老毛病犯了，暈倒北京順義家中，家人送醫急救，目前已度過危險期」。