英國男神休葛蘭臉橘掉 大跳超Ｑ洗腦招牌舞曲

休葛蘭(右)飾演歐帕倫普人。(華納兄弟提供)

提摩西夏勒梅主演的「旺卡」搶先全美上映後口碑及票房表現相當亮眼，也拿下首周全球票房冠軍；全球（除北美外）首周開片票房破4300萬美元。

片中除了由提摩西夏勒梅演出古靈精怪的威利旺卡，還有深受大小朋友喜愛的歐帕倫普人，由休葛蘭飾演，他搞笑又洗腦的招牌舞曲「歐帕倫普，咚帕迪滴」令人耳目一新，無論年齡都能從中獲得樂趣，難以忘記旋律。

片中的歐帕倫普人身高僅45公分高，有著橘色皮膚、亮綠色頭髮，擅長唱歌、跳舞，又搞笑又毒舌，只要一出場就讓全場笑聲不斷。不少觀眾表示：「英國男神休葛蘭的歌舞真的很萌」，「幾乎快搶走主角的風采了」，而且「保證洗腦，出戲院後會不自覺開始哼唱」。