金球獎入圍揭曉 芭比、奧本海默最強 蒼鷺少年問鼎最佳動畫

瑪格蘿比(右)、萊恩葛斯林主演「Barbie芭比」雙雙入圍金球獎。(華納兄弟提供)

2024年金球獎公布電影類、電視類名單，今年暑假各領風騷的兩部大片「Barbie芭比 」、「奧本海默 」不僅票房亮眼，成為今年全球最賣座電影冠軍、季軍，更一舉入圍 多項大獎，「Barbie芭比」共計入圍9項，「奧本海默」則有8項，兩部賣座大片預計會在金球獎頒獎典禮再度對決，雖然各自在劇情類、喜劇類，但到時能獲得多少獎項值得期待。

「Barbie芭比」除了最佳音樂或喜劇電影、最佳導演、最佳女主角瑪格蘿比以及最佳男配角萊恩葛斯林之外，在歌曲方面就入圍3首，就連萊恩葛斯林所唱的搞笑歌曲「I'm Just Ken」也順利入圍；「奧本海默」除了最佳劇情類電影、導演、配樂之外，更在演員方面入圍3人，分別為席尼墨菲、小勞勃道尼以及艾蜜莉布朗特。

小勞勃道尼以「奧本海默」入圍金球獎。(UIP提供)

曾經多次征戰奧斯卡，並在今年拿下威尼斯影展金獅獎的「可憐的東西」，同樣是今年最重要的電影之一，入圍7項大獎暫居第3，導演尤格藍西莫、女主角艾瑪史東以及兩位男配角威廉達佛、馬克魯法洛皆入圍。近期熱賣電影「旺卡」也讓提摩西查勒梅入圍音樂喜劇類影帝。

「可憐的東西」入圍7項是金球獎入圍第三名。(探照燈影業提供)

值得關注的是，法國電影「墜惡真相」以法語片之姿入圍4項大獎，包括最佳劇情類電影、最佳女主角，但可惜法國未推派該片提名金球獎，而以「火上鍋」，「墜惡真相」屆時會在奧斯卡引起什麼效應，也值得期待。其餘電影還有先前就備受好評的獨立製片「夢想集中營」、「保留者」、「美國小說」以及「之前的我們」，同樣入圍不少獎項。

宮﨑駿執導「蒼鷺與少年」甫在北美奪下票房冠軍佳績，又再度入圍金球獎最佳動畫片，另外還有新海誠電影「鈴芽之旅」也順利入圍，「蒼鷺與少年」今年聲勢正旺，已被外界認為與「蜘蛛人：穿越新宇宙」並列最有可能拿下今年奧斯卡獎最佳動畫片的強力對手。

最佳劇情類電影

墜惡真相

花月殺手

大師風華：真愛樂章

奧本海默

之前的我們

夢想集中營

最佳音樂或喜劇電影

Air

美國小說(暫譯)

Barbie芭比

保留者(暫譯)

五月的你，十二月的她

可憐的東西

最佳導演

布萊德利庫柏「大師風華：真愛樂章」

葛蕾塔潔薇「Barbie芭比」

尤格藍西莫「可憐的東西」

克里斯多夫諾蘭「奧本海默」

馬丁史柯西斯「花月殺手」

宋席琳「前世今生」

最佳劇情類電影男主角

布萊德利庫柏「大師風華：真愛樂章」

席尼墨菲「奧本海默」

李奧納多狄卡皮歐「花月殺手」

科爾曼多明哥「魯斯汀」

安德魯史考特「親愛的陌生人」

貝瑞柯根「薩特本」

「奧本海默」笑傲今年金球獎。(UIP提供)

最佳劇情類電影女主角

莉莉葛萊史東「花月殺手」

凱莉穆里根「大師風華：真愛樂章」

桑德拉惠勒 「墜惡真相」

安奈特班寧「泳不放棄」

葛莉塔‧李「之前的我們」

卡莉史派妮「普莉西拉」

最佳音樂或喜劇男主角

尼可拉斯凱吉「夢行者保羅」

提摩西查勒梅「旺卡」

麥特戴蒙「Air」

保羅吉爾麥提「保留者」(暫譯)

瓦昆菲尼克斯「寶可噩夢」

傑佛瑞懷特「美國小說」(暫譯)

最佳音樂或喜劇類女主角

范塔莎巴里諾「紫色姐妹花」

珍妮佛勞倫斯「珍愛硬起來」

娜塔莉波曼「五月的你，十二月的她」

阿爾瑪波伊斯「落葉」

瑪格蘿比「Barbie芭比」

艾瑪史東「可憐的東西」

電影類最佳男配角

威廉達佛「可憐的東西」

馬克魯法洛「可憐的東西」

勞勃狄尼洛「花月殺手」

小勞勃道尼「奧本海默」

萊恩葛斯林「Barbie芭比」

查爾斯梅爾頓「五月的你，十二月的她」

最佳電影類女配角

艾蜜莉布朗特「奧本海默」

丹妮爾布魯克斯「紫色姐妹花」

茱蒂佛斯特「泳不放棄」

茱莉安摩爾「五月的你，十二月的她」

蘿莎蒙派克「薩特本」

達芬喬伊藍道夫「保留者」(暫譯)

最佳電影劇本

葛蕾塔潔薇、諾亞包姆巴赫「Barbie芭比」

東尼麥克納馬拉「可憐的東西」

克里斯多福諾蘭「奧本海默」

艾瑞克羅斯、馬丁史柯西斯「花月殺手」

宋席琳「之前的我們」

賈斯汀泰瑞特、阿瑟哈拉里「墜惡真相」

最佳電影原創配樂

可憐的東西

奧本海默

久石讓「少年與蒼鷺」

夢想集中營

蜘蛛人：穿越新宇宙

花月殺手

最佳非英語電影

墜惡真相

落葉

少年的漂浪旅程

之前的我們

絕境盟約

夢想集中營

最佳原創電影歌曲

Addicted to Romance「She Came to Me」

Dance the Night「Barbie芭比」

I’m Just Ken「Barbie芭比」

What Was I Made For?「Barbie芭比」

Peaches「超級瑪利歐兄弟電影版」

Road to Freedom「魯斯汀」

最佳動畫長片

「蒼鷺與少年」

「元素方城市」

蜘蛛人：穿越新宇宙

超級瑪利歐兄弟電影版

鈴芽之旅

星願

「蒼鷺與少年」全球熱賣，並入圍金球獎最佳動畫片。(甲上娛樂提供)

票房傑出成就獎

「Barbie芭比」

「星際異攻隊3」

「捍衛任務4」

「不可能的任務：致命清算 第一章」

「奧本海默」

「蜘蛛人：穿越新宇宙」

「泰勒絲：時代巡迴演唱會」

「超級瑪利歐兄弟電影版」