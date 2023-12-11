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張艾嘉主演片被撤角逐奧斯卡資格 官方證實：非常罕見

記者黃保慧／即時報導
張艾嘉以「燈火闌珊」再拿金馬影后。(圖／金馬執委會提供)
張艾嘉以「燈火闌珊」再拿金馬影后。(圖／金馬執委會提供)

第96屆奧斯卡頒獎禮將於明年3月10日，由張艾嘉﹑任達華﹑周漢寧和蔡思韵合演的電影「燈火闌珊」，原先代表香港角逐「最佳國際影片」獎項，不過今（11）卻傳出該片疑似「被取消資格」，「香港電影製片家協會」稍早發聲明證實此事，直言未能參賽實屬可惜，但實際原因不明。

「香港電影製片家協會」在聲明稿表示，「致 燈火闌珊有限公司：本會經過新一屆遴選委員會在公平公正，根據以往一直既定的程序，選出『燈火闌珊』代表香港參加『第96屆奧斯卡最佳國際影片』參賽，但最近不幸獲取奧斯卡通知，『燈火闌珊』未能代表香港參賽，主要原因不會仍在了解中。 查『燈火闌珊』經大部份遴選委員選出代表香港參賽，眾望所歸，今次未能參賽，實屬可惜，事件非常罕見及令人十分遺憾。」

而「燈火闌珊」臉書粉絲專也轉發公文，「本劇組今早收到「香港電影製片家協會」通知：『燈火闌珊』未能成功晉身『奧斯卡最佳國際影片』的候選名單之中，原因未明。劇組深感可惜之餘，也靜候協會和奧斯卡方面進一步說明。多謝各方關注。」

在奧斯卡最佳國際影片獎項，台灣推派「關於我和鬼變成家人的那件事」，中國則是「流浪地球2」，中港台獨缺香港，而目前除了香港，古巴、吉爾吉斯和塔吉克所推派的電影都被裁定不符合資格，不免讓人懷疑事情不單純。

張艾嘉主演電影「燈火闌珊」原本代表香港角逐第96屆奧斯卡最佳國際影片獎。(Orc...
張艾嘉主演電影「燈火闌珊」原本代表香港角逐第96屆奧斯卡最佳國際影片獎。(Orchid Tree Media)

香港 奧斯卡 古巴

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