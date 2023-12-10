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劉若英坐擁北京上億四合院？ 本尊澄清「只是他的小夢想」

娛樂新聞組／即時報導
劉若英莫名上了熱搜，親自出來澄清。(取材自微博)
劉若英莫名上了熱搜，親自出來澄清。(取材自微博)

近年將演藝重心轉移到大陸的台灣藝人劉若英，日前遭瘋傳多年前在北京砸4000萬購入四合院，現在已經漲到上億價值。消息一出，引發網友熱議，還登上熱搜。

旅遊博主「北京旅遊等著瞧」在上傳的影片中，指出劉若英多年前花了人民幣4000萬元購入位於天安門附近的四合院，並改造成書店，目前房價應已漲到上億人民幣。

該博主還說，書店開在這種地方基本賺不了錢，「咱們都知道她在寶島台灣的家庭背景還是非常強大的，而且她的老公就是北京人，是一位非常知名的富商，身價應該有幾十億，所以這點錢對她來說可能真的不算什麼。」

影片瞬間引起網友熱議，有人質疑，「那不是四合院，只是一棟平房，還有人說，「一輩子就那幾首歌，還有錢買北京四合院」。

對此，劉若英親上火線回應，她說，「哪有什麼四合院，影片拍的是幾年前我老公和朋友合開的春風習習書店，他們在北京三里河邊租了一個幾10平米的空間，來實現他們的小夢想。」

她還補充說，「雖然他們完全不懂這個行業，但為了自己想做的事去用心堅持嘗試，也還是為他們高興」。

對於劉若英的無奈澄清，粉絲也紛紛留言，「人在家中坐，房從天上來」、「開了這麼多年，沒想到以『四合院』上了熱搜」。

據悉，劉若英2011年與從商的鍾小江在北京結婚，2015年產下兒子後，一家三口過著幸福日子。

這間就是傳言中的「劉若英的四合院」。(影片截圖）
這間就是傳言中的「劉若英的四合院」。(影片截圖）

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