「非誠勿擾3」一等13年… 葛優直言：再不看就看不到了

虞書欣的現身讓不少人驚喜。(取材自微博)

馮小剛導演、葛優主演的電影「非誠勿擾」，2008年上映時，堪稱開啟了愛情喜劇電影的大門，成為觀眾心目中的經典。2010年的續集，也創下高票房和高口碑。本以為「非誠勿擾3」很快會再推出，沒想到，這一等就是13年。

「非誠勿擾3」9日在北京舉辦了首場發布會，導演馮小剛帶著第三度參演的葛優、舒淇，以及新加盟的岳雲鵬、李成儒、虞書欣出席，讓網友眼睛一亮。

當天，舒淇以一身湖水藍色西服套裝登場，打扮知性又有氣質，成為全場焦點。而新生代演員虞書欣的現身，也讓不少人驚喜，據悉，這是她第一次演電影，飾演的是一個美女機器人，在片中和葛優有精采對手戲。

聊到再次合作的感受時，葛優笑言自己都不好意思演了，因為他覺得自己變得越來越老，舒淇卻一點變化都沒有，還喊話讓觀眾們快點來看，再不看以後就看不到他們合作了。

而舒淇則比較感性，說雖然演的是喜劇，但是當聽到馮小剛說已經進入拍攝倒數時，總有一種想哭的感覺，很不捨得這些老夥伴們。

發布會上還有一位老面孔范偉，他分享了拍攝期間的一件小事，表是因為距離上一次演「非誠勿擾」太久了，所以一開始拍這部戲的時候一直沒狀態，最後是馮小剛一句話點醒了他，說他少了當年的憨勁。范偉醍醐灌頂，立刻調整狀態順利完成了拍攝。