我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大谷翔平10年7億多賺？NBA詹姆斯22年生涯只拿了4.82億元

11月零售業大減近4萬工作機會 年終購物季不利兆頭

林憶蓮神隱3年 一個舉動讓粉絲興奮喊：要復出了？

娛樂新聞組／即時報導
好久不見的林憶蓮有了新動作，讓粉絲好期待。(取材自微博)
好久不見的林憶蓮有了新動作，讓粉絲好期待。(取材自微博)

歌壇天后林憶蓮神隱三年，幾乎消失在娛樂圈，上一次公開露面已經是在2020年出席某直播活動。近日，林憶蓮突然開設官方IG帳號，並在短短一天內發出9個帖文，讓不少網友十分驚喜，紛紛留言問，「要復出了？」、「幾時有新歌？」

香港01報導，林憶蓮的動態一向受到粉絲關注，盛傳定居英國的她，最近一次公開露面是2020年的一個品牌直播活動，另在2022年時曾替乾爹胡楓錄慶生祝賀短片，而她的社群平台長達2年未更新。

上個月，林憶蓮的臉書無預警發文，一度讓粉絲很興奮，沒想到竟是不肖人士冒充她和粉絲互動，讓經紀團隊忍無可忍回擊。

日前，林憶蓮傳出已經開設官方IG帳號，並在短短一天時間內不斷更新，總共發出9個帖文，剛好拼成一個九宮格。照片中可見，林憶蓮留著一頭長髮，托腮微笑，更寫上，「好久不見，time flies It's meremember? #回憶總是溫柔的#我是林憶蓮不是始皇帝！」目前IG帳號已經有超過6000名粉絲追蹤。

57歲的林憶蓮，距她上一張作品「0」問世已近5年之久，有一說是她將該張作品視為歌壇告別作，不願高調宣布封麥的她，選擇默默地淡出。

香港 臉書

上一則

放浪台灣首唱彩蛋超多 AKIRA悄擊掌林志玲放閃

下一則

寵粉天后泰勒絲傷病照唱 為了完美唱跳「過度彩排」

延伸閱讀

文科生都是服務業？中國補教名師張雪峰再掀爭議

文科生都是服務業？中國補教名師張雪峰再掀爭議
流浪番茄找到了 ISS解開太空之謎 為太空人洗刷「水果小偷」罪名

流浪番茄找到了 ISS解開太空之謎 為太空人洗刷「水果小偷」罪名
被官方點名「低俗帶貨」 千萬級網紅復播3分鐘又被封

被官方點名「低俗帶貨」 千萬級網紅復播3分鐘又被封
海外崑曲社35周年 10日演出兩場折子戲

海外崑曲社35周年 10日演出兩場折子戲

熱門新聞

艾瑪華森成為擔任主角時，全球總票房最高女星的亞軍，迪士尼真人版「美女與野獸」熱賣幫助很大。圖／摘自IMDb

湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇

2023-12-03 10:31
那英在綜藝節目「聲生不息」的鏡頭被刪掉，傳出是被湖南衛視切割。（取材自微博）

那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭

2023-12-05 21:22
林青霞日前返台領取金馬獎終身成就獎。（記者吳致碩／攝影）

甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間

2023-12-02 19:14
刀郎在影片開頭表示，要跟大家請個假。(取材自微博)

曾因「羅剎海市」掀波 刀郎宣布暫時停更

2023-12-08 06:00
王嘉爾近年來人氣不斷攀升。（取材自微博）

王嘉爾頻頻缺席活動 再傳嫖娼被帶走 本人四字回應

2023-12-06 08:00
劉德華雙手合十向媒體致意。圖／摘自微博

劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立

2023-12-05 13:07

超人氣

更多 >
內華達大學槍案第3名死者是亞裔 69歲女副教授全身多處中彈

內華達大學槍案第3名死者是亞裔 69歲女副教授全身多處中彈
還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約

還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約
佛州參議員指「中國大蒜」用糞便施肥不衛生 構成重大國安風險

佛州參議員指「中國大蒜」用糞便施肥不衛生 構成重大國安風險
「北京沒有安全線路」歐盟領導人提前離華 中否認通訊監聽

「北京沒有安全線路」歐盟領導人提前離華 中否認通訊監聽
3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨

3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨