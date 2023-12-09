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放浪台灣首唱彩蛋超多 AKIRA悄擊掌林志玲放閃

記者李姿瑩／台北即時報導
林志玲邀請曾馨瑩、張小燕和蔡康永來看演唱會。記者李政龍／攝影
林志玲邀請曾馨瑩、張小燕和蔡康永來看演唱會。記者李政龍／攝影

EXILE放浪兄弟9日晚間在台北流行音樂中心開唱，雖然發生突發舞台事故，但他們處變不驚，把最經典的代表歌曲唱好唱滿。

他們先前因為參與「超犀利趴」，對艾怡良歌聲留下難忘印象。今晚艾怡良以特別嘉賓身份登台，和SHOKICHI合唱，也成為台灣場獨有的專屬演出。

AKIRA賣力唱跳。記者李政龍／攝影
AKIRA賣力唱跳。記者李政龍／攝影

此外，不少藝人都來朝聖，林志玲邀請了蔡康永、張小燕、曾馨瑩等好友到場，一行人拿著應援手幅、旗子與歌迷同樂。AKIRA在唱到「Last Christmas」時，與團員們輪流走下舞台，他刻意行經貴賓席，與太太甜蜜擊掌，夫妻倆默契盡在不言中。

放浪兄弟為了台灣場演出費盡心思，最後祭出加碼彩蛋，抽出成員們簽名海報送給台下粉絲。他們不忘替39歲的TAKAHIRO補慶生，TAKAHIRO故意笑說：「抽獎花了這麼久時間，本來以為沒有慶生橋段，能在台灣度過39歲生日很開心。」

AKIRA在突發狀況時保持正能量帶動氣氛。記者李政龍／攝影
AKIRA在突發狀況時保持正能量帶動氣氛。記者李政龍／攝影

就在最後一首安可曲前，粉絲為他們準備了應援影片，成員們一度以為又出狀況，在台上面面相覷，AKIRA也直問這是什麼。等看完影片後，成員們讚嘆連連說不出話，AKIRA臉上已經分不清是淚水還是汗水。

他們承諾一定會再回台灣演出，AKIRA還以親筆題字，寫下繁體中文感謝詞，祝福歌迷們幸福快樂。

林志玲

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