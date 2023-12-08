傑尼斯事務所新名字STARTO 福田淳擔任社長

傑尼斯事務所將在10月17日改名為「SMILE-UP.」。（美聯社）

傑尼斯事務所（現改名SMILE-UP.）新設立一家新經紀公司處理藝人合約並向粉絲徵名，今天公布新公司名稱為STARTO ENTERTAINMENT，並由經營顧問公司的福田淳擔任社長。他曾幫助能年玲奈擺脫冷凍狀態，回歸演藝圈，手段高超。

傑尼斯事務所9月7日承認已故創辦人強尼喜多川性侵小傑尼斯男藝人並致歉，社長藤島茱莉景子辭職，東山紀之接任。

東山紀之10月召開記者會宣布，他理解各界對於「傑尼斯」這個名字繼續存在抱有疑慮，因此他宣布公司將改名為SMILE-UP.，「完全從藝人的培訓事業退出」，專注於為受害者提供賠償與關懷，並宣布將成立一間新的經紀公司，讓原傑尼斯事務所藝人選擇與新公司個別簽約。

這家新經紀公司原本要由東山紀之擔任社長、井之原快彥擔任副社長，但後來宣布將從外部聘請社長，副社長依舊由井之原擔任。

井之原今天在對粉絲俱樂部公開的影片中，公布公司名稱與社長人選。根據解釋，新公司名稱STARTO是STAR與TO的結合，前者是「明星」，後者則有「向未來邁進」的含義。

新社長福田也在影片中現身。他表示，「我們要尋找新的辦公大樓，還有其他一些經營方面的事情必須處理，目前將集中於這些事務，預料明年春天全面開始運營」。據消息指出，福田淳已經和SMILE-UP.的公司員工打過招呼。

隨著經紀公司的業務被劃分出去，SMILE-UP.將專注於為被害者提供賠償，原本傑尼斯旗下的藝人也將改與STARTO ENTERTAINMENT簽約。

新社長福田淳畢業於日本 大學藝術學部，曾於索尼 影視娛樂（Sony Pictures Entertainment Inc.）等娛樂公司工作，於2017年成立顧問公司Speedy（星光速度國際文化），目前負責能年玲奈（藝名為NON）等藝人的經紀業務。

能年玲奈2013年演出NHK日劇 「小海女」走紅後，與前經紀公司LesPros鬧出糾紛，隨後出走並把藝名改為NON。當時一度傳出她被冷凍，但在福田淳與能年玲奈簽下經紀合約後，她逐步回歸演藝圈，電影和廣告的工作也穩定增加。

傑尼斯事務所雖然希望透過設立新經紀公司重振旗鼓，但在徵求新公司名稱期間，先是「嵐」的成員二宮和也在10月24日宣布退社，以個人身分發展演藝事業，然後是演員生田斗真在11月7日宣布離開公司，事務所的主力紛紛求去。

朝日新聞報導，據電視台相關人士透露，「雖然曾向事務所詢問狀況，但沒有得到消息，顯然公司還要花一些時間與藝人簽訂契約、建立新體制」，似乎公司內部目前正經歷動盪。

福田淳過去曾在媒體上揭發電視台等機構對能年玲奈打壓，不讓她上節目，批評「日本的藝能界與電視圈結構，落後於時代」，也曾批判過傑尼斯事務所。也因此，對於福田淳接任新經紀公司社長，粉絲內部有不安的聲音。

福田在今天的影片中承認過去曾經批判傑尼斯事務所，並透露願意接任社長的原因。他表示，10月看到了傑尼斯事務所決定停業的消息，然後又看到東山紀之宣布不接任新經紀公司社長，這「讓我內心感到觸動，如果有我能做得到的事情，我願意放手一試」。

福田表示，過去1個月，他與木村拓哉等人陸續進行面談，沒有人因為他是一個「外人」而對他冷眼相待。他也表達了自己的意志，表示將會「進行整頓，讓這家公司再次被社會認可」。