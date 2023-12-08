以巴衝突複雜難解 好萊塢名人為選邊站付出代價

以色列女星蓋兒加朵（Gal Gadot）。（路透）

美國影視產業重鎮好萊塢（Hollywood）名人們在加薩 戰爭中紛紛於自己的社群媒體帳號張貼「解放巴勒斯坦 」或「我挺以色列 」等口號，如今他們正為了選邊站而付出代價。

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）10月7日突襲以色列，殺害約1200人，其中多數是平民，另擄走約240名人質。以色列隨後對加薩走廊（Gaza Strip）展開報復攻擊，迄今在當地造成逾1萬7000人喪生，當中大多是婦孺。

法新社報導，以「神力女超人」（Wonder Woman）一片出名的以色列女星蓋兒加朵（Gal Gadot），從以巴衝突發生以來即對祖國展現堅定不移的支持。

她在擁有1億900萬用戶追蹤的Instagram個人帳號宣告：「我支持以色列，你們也應該這麼做。」

蓋兒加朵之後也持續發布或分享貼文，要求哈瑪斯釋放平民人質，但這為她帶來兩極評價。

一名網友於社群媒體X平台回覆蓋兒加朵的貼文，他寫道：「在妳這麼做的同時，能不能也用妳的平台分享所有失聯和被殺害的無辜巴勒斯坦人（相關貼文）？」

美國模特兒吉吉哈迪德（Gigi Hadid）具有巴勒斯坦血統，Instagram個人帳號有7900萬用戶追蹤，她於一則貼文中提到「以色列政府在體制上虐待巴勒斯坦人」。

有網友回應說：「少騙了，妳和妳的姊妹們都反猶。」許多人也表達類似看法。

知名的明星能激起大眾崇拜，但也能招來反感，當他們對爭議性的議題發表言論時尤其如此。

早在社群媒體問世之前，傳奇拳擊手阿里（Muhammad Ali）、女星珍芳達（Jane Fonda）和歌手巴布狄倫（Bob Dylan）就因為他們反對越戰的立場，而受到民眾擁戴或憎恨。

更近期一些，演員班史提勒（Ben Stiller）、安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和西恩潘（Sean Penn）相繼前往烏克蘭表達支持，獲得許多西方國家粉絲的認可。

但以巴衝突比起大多數議題還更容易引發分歧，名人們面對的抨擊也更加猛烈。

美國娛樂圈名人凱莉詹納（Kylie Jenner）於哈瑪斯襲擊以色列後不久，在她擁有3億9900萬用戶追蹤的Instagram帳號分享支持以色列的貼文。美國媒體報導，在遭受諸多辱罵下，她於一小時後刪除這則貼文。

奧斯卡影后蘇珊莎蘭登（Susan Sarandon）日前在支持巴勒斯坦的集會上發言，後來道歉，但上個月仍遭經紀公司解約。

參演「驚聲尖叫」（Scream）系列電影第5集和第6集的女星梅莉莎巴雷拉（Melissa Barrera）譴責加薩地區的「種族清洗」，後來遭製片公司排除參演第7集，理由是「絕不容許反猶和煽動仇恨」。

位於布魯塞爾的公關公司Saper Vedere創辦人凡德畢斯特（Nicolas Vanderbiest）說道，在衝突中選邊站的名人「可能蒙受巨大損失，收穫卻很少」，製片公司和贊助商並不想把地緣政治和生意混為一談。

巴黎的新梭爾邦大學（Sorbonne Nouvelle University）資訊傳播學教授達克里亞（Jamil Jean-Marc Dakhlia）表示，名人也可保持沉默，但在以巴衝突中，他們有一種「表態的壓力」，無論如何都會遭受批評。

他還說：「沉默也被視為表明某種立場…所以現在的處境是大家被迫選邊站，而且未必有什麼細微差別。」