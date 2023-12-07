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被疑假唱 五月天阿信「這幾天被罵很慘」心聲全說了

記者梅衍儂／即時報導
阿信在巴黎嗨唱。圖／摘自IG
阿信在巴黎嗨唱。圖／摘自IG

五月天於巴黎時間7日晚上8點（美東時間7日下午2點）開唱，並全程在IG直播。到了點歌橋段，阿信沿著舞台走進觀眾席，全場喊著「信信寶貝」的聲音此起彼落，有位歌迷更是激動到邊哭邊喊「加油」，阿信看到連忙安慰：「不哭不哭，眼淚是珍珠。」

原來是巴黎的歌迷事前串聯，希望在巴黎場演唱會上能給阿信最直接的鼓勵，幫他打氣，期盼能像阿信過去和歌迷的約定，五月天要唱到80歲，全場舉起藍色的「相信」卡紙，力挺五月天面對假唱風波。冠佑搶先點歌「好好」，讓台下歌迷都哭了，阿信則虧說：「你們七早八早就哭，太早了啦，這樣會影響演出著的情緒。」緩解大家的情緒，隨後瑪莎又自點「一顆蘋果」。

有歌迷舉著「5個渣男還我女朋友」的字卡，五月天被逗笑，阿信說：「字卡的上半部（指『5個渣男』）可以折起來嗎？這幾天網路上已經罵很慘了。」自嘲假唱一事，全場大笑。

阿信說：「這24年一路上我相信有許多人慢慢加入五月天，我總是說喜歡一個歌手很看緣分，有時候在幾年前你不喜歡的歌手，幾年後變成最愛，五月天總是告訴自己，不要找藉口，要一次做得比一次好，謝謝你們此時此刻加入五月天。」

怪獸最後在點歌環節選唱「任意門」送給粉絲，阿信則說怪獸很會點歌，「有很多回憶，一開始我們從線上演唱會開始，感覺像對空氣唱歌，又覺得大家都在，感覺怪怪的，隨著疫情緩解，一定會寫進人類歷史當中，我們全部一起度過了，這首歌不只送給五月天，也獻給在場所有人。」

歌迷舉著「相信」的字卡應援，激動到哭。圖／摘自IG
歌迷舉著「相信」的字卡應援，激動到哭。圖／摘自IG

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