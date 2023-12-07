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不只「人選之人」弄假成真 這部戲讓觀眾中了6位數獎金

記者陳慧貞／即時報導
「人間條件八-凡人歌」中的拼裝家庭，老中青三代各有各的煩惱。圖／綠光創藝提供
「人間條件八-凡人歌」中的拼裝家庭，老中青三代各有各的煩惱。圖／綠光創藝提供

台灣電視劇「人選之人」被認為有神奇的預言功能，能讓劇中的情節延伸到真實人生「弄假成真」。吳念真編導的國民戲劇「人間條件8：凡人歌」也有這樣的奇蹟。

綠光劇團舞台劇「人間條件八－凡人歌」首度挑戰「人間條件」系列全喜劇，自9月開賣後，已創下三度加開完售記錄，截至目前全台狂掃2.5萬席次。日前劇團還收到來自觀眾的驚喜來訊，該名觀眾使用劇中角色「廖明燦」(陳希聖飾）的號碼，沒想到竟真的中了6位數獎金，中獎觀眾特別感謝吳念真導演的劇本牽起許多緣分，並將部分獎金捐出做公益。

「人間條件八－凡人歌」與詹記麻辣火鍋合作推出三集「吳念真的麻辣人間哲學」，7日舉辦「詹詹喜氣 人間麻辣PA」，導演吳念真、執行導演吳定謙、演員陳希聖、王琄、楊大正、林雨宣、朱宥琳都到火鍋店和粉絲同歡，除了店面換上劇中經典場景成拍照打卡點外，粉絲們還能聆聽吳念真導演開示人生哲學。

該劇描述一名68歲的退休老人因中了億萬樂透彩券，引發家庭一連串逗趣情節，吳念真分享第一次寫「人間」喜劇的心情，同時他也在劇中客串演一名泌尿科病人，表示這是一部「自嘲之作的自嘲角色」，提到自己在第一場演出很緊張，「首演完，知道觀眾都很喜歡，我人生第一次那麼失態地在幕後狂叫！」為了讓整齣戲的喜劇節奏更完美，執行導演吳定謙表示自己第一次斗膽問爸爸：「我可不可以刪你幾句台詞？」而故事結尾，當主角「廖明燦」說：「要相信這是愛，不然未來的日子怎麼活？」，演出時觀眾的熱烈反應，讓陳希聖也覺得需要重新抓這句台詞的節奏。

剛得到金鐘男配角獎的楊大正第一次演喜劇，特別是劇中要回家向爸爸拐錢的一場戲，他認為最需要突破，最後他得出喜劇心法：「把羞恥心丟掉，就可以演好。」和楊大正飾演「胡鬧八家酒夫妻」的林雨宣，過去在綠光劇團多是詮釋悲苦角色，為了詮釋很台的辣媽，她表示自

己要常常滑抖音找靈感；飾演廖妻的王琄則分享：「戲中的蛋糕太好吃，漏掉一個cue點，被吳定謙給了一個筆記。」

吳念真在「人間條件八-凡人歌」中的神秘數字讓觀眾中了6位數獎金。圖／綠光創藝提供
吳念真在「人間條件八-凡人歌」中的神秘數字讓觀眾中了6位數獎金。圖／綠光創藝提供

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