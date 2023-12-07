金馬影帝曾崩潰哭喊「不想活了」 怪病纏身恐終生殘廢

蔡明亮(左)、李康生出席活動暢談健康的重要性。(圖／台灣復健醫學會提供)

金馬影帝李康生與蔡明亮導演7日出席斜頸症衛教記者會，李康生曾經罹患斜頸症，也分享自己對抗病魔的心路歷程，蔡明亮更爆料表示，李康生曾經情緒崩潰大哭向他說：「我不想活了你放手吧，不要管我，這樣下去沒意思，治不好了！」

李康生提到自己的斜頸症曾發生過兩次，第一次是在20歲，當初以為駝背嚴重就去買矯正帶，後來變成脖子歪就去看病，中西醫都看了，卻仍無法治癒，「當時是頸部歪左邊，我為了要緩解側睡，結果睡起來ㄧ伸手就脫臼，但其實我就有習慣性脫臼，一伸手脫臼好像脖子就鬆開了，就這樣持續20年」。

即便已經復健多年，李康生目前的斜頸症狀卻只好了八成，還未徹底痊癒，只要拍戲回家都會熱敷或戴頸箍保護，「我當時吃飯脖子都會不自主地把你拉到另外一邊，每次都要拉回來，現在我都天都要盡量保護脖子，會帶脖圍，但夏天太熱，戴不住」。

李康生曾去新店按摩紓緩斜頸症狀，被弄得很痛，回到家後情緒潰堤：「當時被一個按摩推拿弄得很痛，我撐不住，我回想到當時受了這麼多治療，都沒有覺得找到更好的醫生，可能一輩子就這樣，所以才有想要放棄治療、放棄活下去的感覺。」他也透露，在治療的路上，很多人都告訴自己，「沒有救了，基本上是終生殘廢」。