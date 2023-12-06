首映口碑爆棚「終於知道12歲的她為什麼拿金馬影后了」

監製王小茵（右起）、演員鄭志偉、語晴、陳意涵、新科影后林品彤、導演靳家驊、監製葉如芬一同出席電影「小曉」首映會。圖／Catchplay

監製葉如芬、王小茵領軍導演靳家驊、演員陳意涵與新科影后林品彤等人於5日晚間一同出席電影「小曉」首映會，其中以超齡驚豔演技奪下金馬影史最年輕影后的林品彤說：「這個世界很需要同理心，希望大家都能很善良地對待每個人。」盼大家看完電影能有這樣的收穫。

第2次參與電影演出就拿下金馬影后的林品彤，層次豐富細膩的演技終於現身，觀眾表示「終於知道為什麼她拿影后了」、「眼神的變換令人發毛」，林品彤說：「我完全能感受小曉對於這一切的無力，在學校同學欺負她、在家裡媽媽不懂她、又覺得唯一信任的老師背叛她，她很想改變，卻不知道該怎麼做，很多旁人看起來瘋狂的舉動其實都是在尋求幫助的訊息，也希望觀眾透過『小曉』能多關心身邊的人。」

首映會後好評滿滿，除了被林品彤維妙維肖的演技折服，亦對飾演媽媽的陳意涵脫胎換骨演出感到震驚，陳意涵說：「雖然我的角色看起來像是反派，但我在演的那個當下，盡全力愛我的孩子了。」她也表示，但事後回看，才發現孩子還有很多自己不知情的事，很多細節是透過第三視角才發現，最後說：「所以我希望觀眾能透過這部電影，讓自己思考，當你覺得自己很辛苦或是認為自己是對的同時，用同理心去思考另一方，看看自己忽略了什麼，讓世界更美好，希望大家可以帶著這樣的心情分享給朋友。」