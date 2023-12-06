我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／中國經濟壞消息、反猶與排華、泰勒絲與李爾

拜登上台後湧入無證客950萬…金援烏 先鞏固邊境

首映口碑爆棚「終於知道12歲的她為什麼拿金馬影后了」

記者黃保慧／即時報導
監製王小茵（右起）、演員鄭志偉、語晴、陳意涵、新科影后林品彤、導演靳家驊、監製葉如芬一同出席電影「小曉」首映會。圖／Catchplay
監製王小茵（右起）、演員鄭志偉、語晴、陳意涵、新科影后林品彤、導演靳家驊、監製葉如芬一同出席電影「小曉」首映會。圖／Catchplay

監製葉如芬、王小茵領軍導演靳家驊、演員陳意涵與新科影后林品彤等人於5日晚間一同出席電影「小曉」首映會，其中以超齡驚豔演技奪下金馬影史最年輕影后的林品彤說：「這個世界很需要同理心，希望大家都能很善良地對待每個人。」盼大家看完電影能有這樣的收穫。

第2次參與電影演出就拿下金馬影后的林品彤，層次豐富細膩的演技終於現身，觀眾表示「終於知道為什麼她拿影后了」、「眼神的變換令人發毛」，林品彤說：「我完全能感受小曉對於這一切的無力，在學校同學欺負她、在家裡媽媽不懂她、又覺得唯一信任的老師背叛她，她很想改變，卻不知道該怎麼做，很多旁人看起來瘋狂的舉動其實都是在尋求幫助的訊息，也希望觀眾透過『小曉』能多關心身邊的人。」

首映會後好評滿滿，除了被林品彤維妙維肖的演技折服，亦對飾演媽媽的陳意涵脫胎換骨演出感到震驚，陳意涵說：「雖然我的角色看起來像是反派，但我在演的那個當下，盡全力愛我的孩子了。」她也表示，但事後回看，才發現孩子還有很多自己不知情的事，很多細節是透過第三視角才發現，最後說：「所以我希望觀眾能透過這部電影，讓自己思考，當你覺得自己很辛苦或是認為自己是對的同時，用同理心去思考另一方，看看自己忽略了什麼，讓世界更美好，希望大家可以帶著這樣的心情分享給朋友。」

首次執導電影的導演靳家驊說：「電影就像一個朋友，他會帶著你去認識不同的世界，『小曉』就是希望能把這些有距離的真實帶到你面前，讓你更有同理心。」電影8日上映。

陳意涵（左）和林品彤在「小曉」飾演母女，相愛相殺。圖／Catchplay
陳意涵（左）和林品彤在「小曉」飾演母女，相愛相殺。圖／Catchplay
林品彤在「小曉」飾演有過動症的小孩。圖／Catchplay
林品彤在「小曉」飾演有過動症的小孩。圖／Catchplay
陳意涵在「小曉」首次飾演媽媽。圖／Catchplay
陳意涵在「小曉」首次飾演媽媽。圖／Catchplay

上一則

世界頂流分手了…Jennie和V「已結束戀愛關係」

下一則

田馥甄不排斥當媽 談五月天假唱風波這樣說

延伸閱讀

看林品彤封后 陳意涵憶12歲…戀愛被記過

看林品彤封后 陳意涵憶12歲…戀愛被記過
富蘭克林基金會飛向藍天首映籌款 助自閉症家庭

富蘭克林基金會飛向藍天首映籌款 助自閉症家庭
張鈞甯年底要結婚？好友陳意涵：不可能12月不跟我講吧

張鈞甯年底要結婚？好友陳意涵：不可能12月不跟我講吧
甜茶扮「旺卡」曝最大挑戰 飆出好評有望創高票房

甜茶扮「旺卡」曝最大挑戰 飆出好評有望創高票房

熱門新聞

艾瑪華森成為擔任主角時，全球總票房最高女星的亞軍，迪士尼真人版「美女與野獸」熱賣幫助很大。圖／摘自IMDb

湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇

2023-12-03 10:31
景甜(右)在「灼灼風流」中喊話為馮紹峰生女兒。（圖：龍華電視提供）

馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒

2023-11-30 22:31
愛奇藝尖叫之夜獻唱，白鹿因假唱對嘴遭吐槽。（取材自微博）

流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」

2023-11-28 05:30
泰勒絲被爆料兩年多前已在英國秘婚。（歐新社資料照片）

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚？公關談謠言：給她痛苦與創傷

2023-12-01 16:54
林青霞日前返台領取金馬獎終身成就獎。（記者吳致碩／攝影）

甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間

2023-12-02 19:14
游天翼（左）與王令塵不時大方秀恩愛。圖／Number One PR Communication Limited提供

張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光

2023-12-02 10:09

超人氣

更多 >
3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆

3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆
北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡

北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡
那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭

那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭
生活開銷大 買不起房…許多公民遠走他鄉 到海外才能實現美國夢

生活開銷大 買不起房…許多公民遠走他鄉 到海外才能實現美國夢
未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低

未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低