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女主看來像丫鬟…林允「水龍吟」造型 被批凸顯五官缺陷

娛樂新聞組／即時報導
林允在新劇「水龍吟」的造型被批「最醜造型」。（取材自微博）
林允在新劇「水龍吟」的造型被批「最醜造型」。（取材自微博）

26歲中國女星林允2014年主演周星馳電影「美人魚」一砲而紅，成了知名的「星女郎」；不過她與周星馳約滿後獨立發展，演藝事業並未交出更多亮眼成績。近日她參演新劇「水龍吟」，造型一曝光就遭到批評，有網友直言「五官缺陷更明顯」、「不說以為是演丫鬟」。

網易報導指出，「水龍吟」改編自藤萍的小說「千劫眉」，講述神秘高手唐儷辭，為揭開自己的身世之謎踏入武林，在危機四伏的江湖中歷經生死考驗，廣交天下熱血志士，捍衛心中正義。男主角羅雲熙實力毋庸置疑，古裝劇是他的絕對統治區，他在這部戲裡更「帥出新高度」。

反觀女主角林允在開機儀式上的狀態就不敢讓人恭維；造型都平淡無奇，服裝和頭飾像廉價的地攤貨，髮型隨便盤起來，沒有一點精緻感，和其他女演員站在一起，就像混進來的路人，「明明手握女主角，顏值和氣質卻像個丫鬟」。另據媒體報導，有網友在豆瓣以「水龍吟林允的造型把她臉拉的更寬了巨大的一顆頭」為題發文，表示造型頭髮太寬不好看，直言「頭髮太繁瑣了，是我看過林允最醜的造型」。

不少網友紛紛附和，「妝太素了，顯得眼睛小了」、「本來眼距就寬」、「最大的毛病是眼睛無神了」、「眼妝太淡，顯得臉部留白太多」、「這劇的造型師有很大問題」。但也有網友認為妝容素雅的林允，「真的很美」。

有媒體指出，林允靠著周星馳打開知名度，出演不少大製作，卻沒有一部爆款，被指撇開周星馳就難以成事；有的網友更是一針見血：片約不斷卻演啥毀啥；報導指出，「水龍吟」是林允逆風翻盤的好機會，可惜一開機就被轟醜爆。

林允在新劇「水龍吟」的造型遭到批評。（取材自微博）
林允在新劇「水龍吟」的造型遭到批評。（取材自微博）

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