甜茶扮「旺卡」曝最大挑戰 飆出好評有望創高票房

提摩西夏勒梅飾演主角威利旺卡，有許多歌舞橋段的演出。(圖:華納兄弟提供)

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）接棒「巧克力冒險工廠」（Charlie and the Chocolate Factory）強尼戴普（Johnny Depp），主演歌舞電影「旺卡」（Wonka）8日將在美上映，片中打造出不可思議的旺卡世界，充滿無限想像、繽紛的色彩、靈活的歌舞，令人沉浸其中歡樂無比。電影找來「甜茶」提摩西夏勒梅飾演主角威利旺卡，有許多令人驚喜的歌唱及舞蹈戲份。

提摩西夏勒梅分享：「這是我演過在肢體上最具挑戰性的作品了，而且是每場戲都挺耗體力的，這並不是要喊累，只是陳述事實。當然，這就是角色本身的熱情所在，沒有一場戲是靜態的，這樣挺好的，很適合這個故事，對於演員來說，也學到很棒的一課。」

導演保羅金(Paul King)也說：「我希望「旺卡」能為觀眾帶來的感受，就像第一次讀到「巧克力冒險工廠」時一樣的感受，希望觀眾看這部電影時會大笑，會非常開心，會看到不凡又獨特的景象。我也希望觀眾走出戲院時，會感到這個世界有了更多的希望。」