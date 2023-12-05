布蘭妮和媽媽琳恩和好？家裡剩他們還沒跟她鬧翻

布蘭妮（右）與媽媽琳恩曾經感情深厚，關係惡化多年後近來又和好。圖／摘自IG

成為知名紅星的代價，可能遠比一般大眾想的沉重。昔日曾受到萬千歌迷崇拜的「小甜甜」布蘭妮，後來被逼到情緒失控，在公開場合言行詭異，因而被法庭判由父親傑米監管她的人生長達13年，她雖然已經重獲自主權，卻對父親仍然痛恨，和小妹潔美琳的關係也很差，同時也氣憤母親琳恩沒有對她伸出援手、等於和父親與小妹一鼻孔出氣，全家差一點只剩下大哥布萊恩，還沒有被她當成仇人。

去年她與小她13歲的猛男山姆阿沙利舉行婚禮，家人們只有布萊恩接到邀請，最後也沒出席。事隔一年，她和山姆確定要離婚，倒是與家人之間的關係變得稍微好些，日前剛舉辦的42歲生日，除了布萊恩毫不意外是座上嘉賓外，他們的媽媽琳恩也出席了。琳恩最近積極與布蘭妮修補關係，知道她氣自己沒有在她被監管的13年之間多給她一點幫助，琳恩也扛下大部分的指責，暫時為了女兒而忍住，深知布蘭妮不但跟家人關係不佳，身旁的密友也很少，此時此刻真的需要母親陪在身邊，才不會又走歪。