我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冰箱放食物也看風水？重新安排位置減少食物浪費

海理社安金、紅藍卡改革政見獲共和黨金主認可

布蘭妮和媽媽琳恩和好？家裡剩他們還沒跟她鬧翻

記者蘇詠智／即時報導
布蘭妮（右）與媽媽琳恩曾經感情深厚，關係惡化多年後近來又和好。圖／摘自IG
布蘭妮（右）與媽媽琳恩曾經感情深厚，關係惡化多年後近來又和好。圖／摘自IG

成為知名紅星的代價，可能遠比一般大眾想的沉重。昔日曾受到萬千歌迷崇拜的「小甜甜」布蘭妮，後來被逼到情緒失控，在公開場合言行詭異，因而被法庭判由父親傑米監管她的人生長達13年，她雖然已經重獲自主權，卻對父親仍然痛恨，和小妹潔美琳的關係也很差，同時也氣憤母親琳恩沒有對她伸出援手、等於和父親與小妹一鼻孔出氣，全家差一點只剩下大哥布萊恩，還沒有被她當成仇人。

去年她與小她13歲的猛男山姆阿沙利舉行婚禮，家人們只有布萊恩接到邀請，最後也沒出席。事隔一年，她和山姆確定要離婚，倒是與家人之間的關係變得稍微好些，日前剛舉辦的42歲生日，除了布萊恩毫不意外是座上嘉賓外，他們的媽媽琳恩也出席了。琳恩最近積極與布蘭妮修補關係，知道她氣自己沒有在她被監管的13年之間多給她一點幫助，琳恩也扛下大部分的指責，暫時為了女兒而忍住，深知布蘭妮不但跟家人關係不佳，身旁的密友也很少，此時此刻真的需要母親陪在身邊，才不會又走歪。

根據「紐約郵報」八卦版報導，琳恩知道布蘭妮仍沒有完全消氣，但母女之間打開多年心結，絕對是正向的發展。哪怕布蘭妮還是無法原諒父親，也仍然認為小妹潔美琳是靠自己吃香喝辣又心無感激的寄生蟲，至少媽媽與哥哥是她能倚靠的後盾。

布蘭妮密友不多，跟父親、妹妹也鬧翻，只剩媽媽和大哥還能跟她和平共處。圖／摘自IG
布蘭妮密友不多，跟父親、妹妹也鬧翻，只剩媽媽和大哥還能跟她和平共處。圖／摘自IG

上一則

法國大導演盧貝松偕坎城影帝遊台灣 與影迷相見

延伸閱讀

賈斯汀新片「魔髮精靈」大賣 演藝事業沒被舊愛布蘭妮打倒

賈斯汀新片「魔髮精靈」大賣 演藝事業沒被舊愛布蘭妮打倒
布蘭妮回憶錄殺傷力再強 賈斯汀「魔髪精靈3」照樣大賣

布蘭妮回憶錄殺傷力再強 賈斯汀「魔髪精靈3」照樣大賣
拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮

拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮
遭布蘭妮復仇搞到眾叛親離 賈斯汀不忍了要開戰

遭布蘭妮復仇搞到眾叛親離 賈斯汀不忍了要開戰

熱門新聞

艾瑪華森成為擔任主角時，全球總票房最高女星的亞軍，迪士尼真人版「美女與野獸」熱賣幫助很大。圖／摘自IMDb

湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇

2023-12-03 10:31
愛奇藝尖叫之夜獻唱，白鹿因假唱對嘴遭吐槽。（取材自微博）

流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」

2023-11-28 05:30
景甜(右)在「灼灼風流」中喊話為馮紹峰生女兒。（圖：龍華電視提供）

馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒

2023-11-30 22:31
泰勒絲被爆料兩年多前已在英國秘婚。（歐新社資料照片）

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚？公關談謠言：給她痛苦與創傷

2023-12-01 16:54
林青霞日前返台領取金馬獎終身成就獎。（記者吳致碩／攝影）

甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間

2023-12-02 19:14
游天翼（左）與王令塵不時大方秀恩愛。圖／Number One PR Communication Limited提供

張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光

2023-12-02 10:09

超人氣

更多 >
4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰

4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰
住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議
逃避習治理… 中國「走線人」大增 他喊：在美才活得像人

逃避習治理… 中國「走線人」大增 他喊：在美才活得像人
仇亞？華人留學生走洛杉磯街頭 慘遭子彈「爆頭」

仇亞？華人留學生走洛杉磯街頭 慘遭子彈「爆頭」
上市僅3周 爾灣三屍凶宅 195萬現金成交 買家超神秘

上市僅3周 爾灣三屍凶宅 195萬現金成交 買家超神秘