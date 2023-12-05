法國大導演盧貝松偕坎城影帝遊台灣 與影迷相見

男主角卡賴伯蘭李瓊斯為戲長坐輪椅上演出。圖／傳影互動提供

上次來台灣拍攝「露西」的法國導演盧貝松，一向對台灣有著濃濃情感，這次又將帶著他自編自導的新片「人犬」和製片老婆維吉妮貝松來跟台灣影迷相見歡，除了盧貝松夫婦外，片中男主角也是坎城影帝卡賴伯蘭李瓊斯亦將一起來台宣傳。目前三位影人的行程預計將於12月16日抵台，盧貝松與老婆將停留3天2夜於12月19日離開台灣，而男主角卡賴伯則將於18日提前離台飛回美國。

「人犬」是盧貝松繼「露西」之後回歸之作，對於台灣有特殊情感的盧貝松夫婦相當重視台灣市場，除了希望可以讓台灣觀眾看到盧貝松新片「人犬」之外，盧貝松特別邀請卡賴伯蘭李瓊斯來台灣一遊。在電影中卡賴伯飾演一位小時候被父親家暴 後自力更生的男子，對於這個角色他以方法演技詮釋一位受到家暴而半身不遂的出色表現，令盧貝松相當折服！

卡賴伯蘭李瓊斯因演出「X戰警：第一戰」受到觀眾歡迎之後，對於演戲有自己的一套詮釋方式，他在「人犬」演出時大挑戰就是需要坐在輪椅上演戲，因為劇中男主角道格拉斯小時候受虐造成他半身不遂，必須仰賴輪椅維生。盧貝松說：「卡賴伯蘭李瓊斯當時從美國搭機來法國拍戲時就帶著輪椅一起，為了能夠融入劇情和角色，在準備籌拍的六個月中他幾乎都坐著輪椅生活。」除了這個之外，卡賴伯在片中還有許多令人驚豔的表演，果然完全沒有辜負坎城影帝的頭銜。