專訪／12歲就封金馬影后家世被起底 林品彤曝心情

林品彤12歲封金馬后。(李政龍／攝影)

12歲金馬影后林品彤和陳意涵在新片「小曉」飾演母女，在片中相愛相殺的互動讓影迷看得過癮，林品彤的演技甚至獲得李安大導演讚賞「天才演員」，最近又被起底家世背景是台灣養樂多創辦人李團居家族的第4代，這一切都不讓她感到壓力，說道：「就享受這個過程。」

林品彤的曝光，也讓不少人討論「人家12歲封后，我們12歲在幹嘛？」陳意涵自嘲12歲的自己到處談戀愛被記過，成天被學校派去勞動服務，還因此清了不少黏在地板的口香糖、刷油漆、幫創世基金會對發票。

與林品彤交手，陳意涵感到幸運，大讚林品彤是一個領悟力很高的小孩，一場徹夜玩樂的戲有不少即興對話，林的反應讓她印象深刻，「我當演員很容易漏接，可是品彤都接得起來，這是演員很好的本質，要感受對方、聽對方講什麼，掌握很多互動，品彤是一個可接收到大家所有訊息，又給很多回饋的人，所以我覺得導演選角選得很好，好啦！給導演一個愛的鼓勵。」