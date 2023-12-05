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裘莉傷人害己？小布懷疑她離間父子情 打官司快破產

記者蘇詠智／即時報導
布萊德彼特與安琪莉娜裘莉離婚戰打得兩敗俱傷。（路透）
布萊德彼特與安琪莉娜裘莉離婚戰打得兩敗俱傷。（路透）

布裘之間的離婚大混戰，鬧到現在似乎兩敗俱傷。專門報導名流八卦的「Star」雜誌以封面報導稱布萊德彼特自覺陷入「人生最糟糕的一年」，懷疑安琪莉娜裘莉狠心使計讓養子女們一一跟他公開切割，給他沉重的打擊，再加上他去年底的電影「巴比倫」大成本卻大賠錢，事業與家庭都失利，如果不是小女友伊妮絲迪拉蒙帶給他不少樂趣，他的情緒將深陷谷底。

「Star」雜誌報導，布萊德彼特很了解安琪莉娜裘莉的陰毒手段可以耍到什麼程度，近期歐美媒體報導，2020年布萊德彼特獲奧斯卡獎的照片被他的其中一名子女拿來在私人社群帳號上搭配痛批他的文字，罵他是「世界級的混帳」，發文者正是來自越南的養子派克斯。布萊德彼特懷疑這是裘莉背後授意，因為派克斯做這些事不可能瞞得過她，她如果阻止，派克斯想也沒辦法。

而布萊德彼特曾經像親生女兒一樣疼的黑人養女莎哈拉，日前也在大學姐妹會入會儀式上自我介紹時，將父姓「彼特」去掉，表明跟他切割，等於又在他心裡扎下一針。「Star」雜誌的封面標題稱「裘莉絕對不會收手直到她摧毀掉一切」，怎能不讓小布愈想愈心驚。而當初他還是有婦之夫時，裘莉就算背上「第三者」污名也不惜把他搶到手，現在翻臉就跟翻書一樣，巴不得將他的事業與人生全都毀掉。

諷刺的是，裘莉如此緊咬不放，反而讓她更顯得執迷不悟，不明白放過他人也是放過自己。她堅持要用各種手段打擊布萊德彼特，倒是使自己花在打官司上的錢愈來愈多，經濟壓力愈來愈大，本來都已經想退出幕前了，卻沒辦法退，必須再接新片來拍，要不然沒進帳她和一堆孩子們的生活就會出問題。倘若她不是執意要跟布萊德彼特鬧到徹底翻臉、甚至要鬥個你死我活，又何至如此？

安琪莉娜裘莉（左上）被雜誌封面稱「快要沒有錢」。(摘自Life & Style)
安琪莉娜裘莉（左上）被雜誌封面稱「快要沒有錢」。(摘自Life & Style)
布萊德彼特被雜誌封面稱「陷入人生最糟的一年」。(摘自Star Magazine)
布萊德彼特被雜誌封面稱「陷入人生最糟的一年」。(摘自Star Magazine)

布萊德彼特 裘莉 奧斯卡獎

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